https://sarabic.ae/20250316/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-مواقع-متفرقة-في-اليمن-إلى-53-قتيلا-و100-مصاب-1098705245.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية الأمريكية على مواقع متفرقة بمناطق سيطرة الجماعة،... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T23:07+0000

2025-03-16T23:07+0000

2025-03-16T23:07+0000

الحرب على اليمن

قصف اليمن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، في حصيلة نهائية للضحايا عبر "إكس"، إن "عدد الشهداء 53 شهيدا بينهم 5 أطفال (4 إناث وذكر) و2 نساء، عدد الجرحى 98 جريحا بينهم 9 أطفال (6 ذكور و3 إناث) و9 نساء".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس السبت، تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في أنحاء اليمن، مبررة ذلك بأنه "للدفاع عن المصالح الأمريكية وردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي، بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.ومن جانبها، أعلن المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، أن الرد على الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة سيكون "احترافياً" و" موجعاً"، ملوحةً بخيارات مؤثرة حال عدم توقف القصف الأمريكي.يأتي ذلك بعد تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الجمعة الماضية، إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعداً بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، تنفيذ هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-قرار-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-سيشمل-أمريكا-بسبب-العدوان-على-اليمن-1098703611.html

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الحرب على اليمن, قصف اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية