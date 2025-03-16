ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب

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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
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29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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ع الموجة مع ايلي
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250316/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-مواقع-متفرقة-في-اليمن-إلى-53-قتيلا-و100-مصاب-1098705245.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة بحكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية الأمريكية على مواقع متفرقة بمناطق سيطرة الجماعة،... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T23:07+0000
2025-03-16T23:07+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، في حصيلة نهائية للضحايا عبر "إكس"، إن "عدد الشهداء 53 شهيدا بينهم 5 أطفال (4 إناث وذكر) و2 نساء، عدد الجرحى 98 جريحا بينهم 9 أطفال (6 ذكور و3 إناث) و9 نساء".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس السبت، تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في أنحاء اليمن، مبررة ذلك بأنه "للدفاع عن المصالح الأمريكية وردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي، بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.ومن جانبها، أعلن المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، أن الرد على الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة سيكون "احترافياً" و" موجعاً"، ملوحةً بخيارات مؤثرة حال عدم توقف القصف الأمريكي.يأتي ذلك بعد تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الجمعة الماضية، إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعداً بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، تنفيذ هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-قرار-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-سيشمل-أمريكا-بسبب-العدوان-على-اليمن-1098703611.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, قصف اليمن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على مواقع متفرقة في اليمن إلى 53 قتيلا و100 مصاب

23:07 GMT 16.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الجوية الأمريكية على مواقع متفرقة بمناطق سيطرة الجماعة، الليلة الماضية، إلى 53 قتيلًا وقرابة 100 مصاب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، في حصيلة نهائية للضحايا عبر "إكس"، إن "عدد الشهداء 53 شهيدا بينهم 5 أطفال (4 إناث وذكر) و2 نساء، عدد الجرحى 98 جريحا بينهم 9 أطفال (6 ذكور و3 إناث) و9 نساء".

وجدد الأصبحي التأكيد على إدانة استهداف الولايات المتحدة "للمواطنين الآمنين في العاصمة اليمنية صنعاء، وفي عدد من المحافظات (صعدة - ذمار - حجة - البيضاء - مأرب - الجوف) ب47 غارة في تصعيدٍ إجرامي ممنهج وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وانتهاك سافر لسيادة اليمن".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، أمس السبت، تنفيذ هجوم واسع النطاق ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في أنحاء اليمن، مبررة ذلك بأنه "للدفاع عن المصالح الأمريكية وردع الأعداء واستعادة حرية الملاحة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي، بشن هجمات دقيقة وقوية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
ومن جانبها، أعلن المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، أن الرد على الغارات الأمريكية على مناطق سيطرة الجماعة سيكون "احترافياً" و" موجعاً"، ملوحةً بخيارات مؤثرة حال عدم توقف القصف الأمريكي.
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
"أنصار الله": قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية سيشمل أمريكا بسبب "العدوان" على اليمن
19:14 GMT
يأتي ذلك بعد تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الجمعة الماضية، إسرائيل باستئناف العمليات البحرية ضدها إذا استمرت في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، متوعداً بمقابلة الحصار الإسرائيلي لغزة بحصار بحري على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها عبر البحر الأحمر.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، تنفيذ هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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