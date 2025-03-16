https://sarabic.ae/20250316/عملية-فيينا-1098696079.html
عملية فيينا
عملية فيينا
سبوتنيك عربي
شهدت عملية فيينا في الفترة من 16 مارس 1945 وحتى 15 أبريل من العام نفسه معارك ضارية، حيث حرص الجيش الأحمر على تجنب استخدام المدافع الثقيلة كي لا يتم تدمير واحدة... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T09:50+0000
2025-03-16T09:50+0000
2025-03-16T09:50+0000
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تعرف على تفاصيل عملية فيينا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, انفوجرافيك, инфографика
العالم, انفوجرافيك, инфографика
عملية فيينا
شهدت عملية فيينا في الفترة من 16 مارس 1945 وحتى 15 أبريل من العام نفسه معارك ضارية، حيث حرص الجيش الأحمر على تجنب استخدام المدافع الثقيلة كي لا يتم تدمير واحدة من أجمل المدن الأوروبية، واستخدم تكتيكا يركز على المعارك البرية والمباشرة.
تعرف على تفاصيل عملية فيينا من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".