https://sarabic.ae/20250317/سائق-عربي-يتعرض-لمفاجأة-بعد-إطلاق-مدفع-الإفطار-قرب-سيارته-فيديو-1098714854.html
سائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديو
سائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديو
سبوتنيك عربي
يرتبط مدفع رمضان بذكريات ومشاعر دافئة للصائمين، الذين يترقبون بفارغ الصبر إطلاقه، كي يباشروا الأكل والشرب على الموائد العائلية. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T11:35+0000
2025-03-17T11:35+0000
2025-03-17T11:35+0000
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ولكن لكل قاعدة استثناء، حيث وثّق مقطع فيديو حادثة غير متوقعة في قطر، حيث خرجت "الوسادة الهوائية"(الإيرباغ) في إحدى السيارات أثناء مرورها بجانب مدفع الإفطار بسبب شدة صوت المدفع.أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المستخدمين قائلاً: "هل من المعقول وضع مدفع في شارع عام وسط السيارات؟!"، وأشار آخر إلى أن "موقع المدفع غير مناسب بين السيارات والناس، ويجب أن يكون اتجاه فوهته مرتفعًا أكثر باتجاه السماء".أول رحلة لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع...فيديو
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نادي الفيديو
سائق عربي يتعرض لمفاجأة بعد إطلاق مدفع الإفطار قرب سيارته... فيديو
يرتبط مدفع رمضان بذكريات ومشاعر دافئة للصائمين، الذين يترقبون بفارغ الصبر إطلاقه، كي يباشروا الأكل والشرب على الموائد العائلية.
ولكن لكل قاعدة استثناء، حيث وثّق مقطع فيديو حادثة غير متوقعة في قطر، حيث خرجت "الوسادة الهوائية"(الإيرباغ) في إحدى السيارات أثناء مرورها بجانب مدفع الإفطار بسبب شدة صوت المدفع.
وأظهر الفيديو السيارة تسير ببطء بجانب المدفع، وعندما أطلق المدفع، تسببت شدة الانطلاق في خروج "الوسادة الهوائية" فجأة.
أثار الفيديو تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد المستخدمين قائلاً: "هل من المعقول وضع مدفع في شارع عام وسط السيارات؟!"، وأشار آخر إلى أن "موقع المدفع غير مناسب بين السيارات والناس، ويجب أن يكون اتجاه فوهته مرتفعًا أكثر باتجاه السماء".