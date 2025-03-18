https://sarabic.ae/20250318/تداول-قرار-بـمنع-ارتداء-النقاب-أثناء-القيادة-في-دولة-خليجية-والداخلية-توضح-1098735560.html
تداول قرار بـ"منع" ارتداء النقاب أثناء القيادة في دولة خليجية... والداخلية توضح
تداول قرار بـ"منع" ارتداء النقاب أثناء القيادة في دولة خليجية... والداخلية توضح
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا للرد على ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن ارتداء النساء للنقاب أو البرقع أثناء قيادة... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T07:51+0000
2025-03-18T07:51+0000
2025-03-18T07:51+0000
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وقالت الداخلية الكويتية إن "ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونًا نافذًا".وأوضحت الوزارة أن "صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة".وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات".وكانت وزارة الصحة الكويتية نفت ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية.ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت أن نهجها في تقديم الخدمات داخل مؤسساتها الصحية لم يتغير.
https://sarabic.ae/20220109/سرطان-يصيب-النساء-في-الكويت-أكثر-من-الرجال-1055137410.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تداول قرار بـ"منع" ارتداء النقاب أثناء القيادة في دولة خليجية... والداخلية توضح
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا للرد على ما يتم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن ارتداء النساء للنقاب أو البرقع أثناء قيادة السيارات، يعتبر مخالفة.
وقالت الداخلية الكويتية إن "ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة ارتداء النقاب أو البرقع أثناء القيادة يتعلق بقرار وزاري قديم صدر عام 1984 وليس قانونًا نافذًا".
وأوضحت الوزارة أن "صدور القرار في ذلك الوقت كان لأسباب أمنية حيث كان بعض النساء ممن يقدن المركبات على الطرق العامة يرتدين البرقع أو النقاب مما كان يعيق تمييز ملامح قائد المركبة، كما كان يضع رجال الأمن في موقف محرج عند التحقق من هوية السائقة خاصة أن بعضهن يرفضن الكشف عن الوجه رغم وجود الصورة في رخصة القيادة".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "مع وجود الشرطة النسائية اليوم يمكن التحقق من هوية السائقات بسهولة ودون أي إشكالات".
وكانت وزارة الصحة الكويتية نفت ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إلغاء الفصل بين الرجال والنساء في تقديم الخدمات الصحية.
ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكدت أن نهجها في تقديم
الخدمات داخل مؤسساتها الصحية لم يتغير.