https://sarabic.ae/20250318/كوب-شاي-يغرم-شركة-عملاقة-50-مليون-دولار-تعويضا-لأحد-الزبائن-1098747227.html

كوب شاي يغرم شركة عملاقة 50 مليون دولار تعويضا لأحد الزبائن

كوب شاي يغرم شركة عملاقة 50 مليون دولار تعويضا لأحد الزبائن

سبوتنيك عربي

قضت محكمة أمريكية بتغريم شركة كبرى 50 مليون دولار يتم دفعها لأحد الزبائن، الذي تعرّض لحادث خلال استلام أحد منتجاتها. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T13:30+0000

2025-03-18T13:30+0000

2025-03-18T13:30+0000

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بدأت القصة في 2020، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عندما كان أحد الأشخاص ينتظر داخل سيارته لاستلام طلبيته من مقدم طلبات تابع لشركة "ستاربكس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.ونتيجة لعدم تثبيت كوب الشاي بصورة جيدة في المكان المخصص لنقله، انسكب على الرجل وتسبب له في حروق من الدرجة الثالثة.وبينما حاولت الشركة التنصل من مسؤوليتها، فإن هيئة محلفين في لوس أنجلوس، أصدرت حكما بمنح الرجل 50 مليون دولار، بينما تشير تقديرات إلى أن الشركة قد تتحمل 10 ملايين أخرى في تكاليف مرتبطة بالقضية.ولفتت الشركة إلى أن الزبون الذي تعرض للحادث أجرى عدة عمليات في جلده لعلاج الحروق، لكنه ظل يعاني من تبعاتها لوقت طويل.وكانت الشركة قد حاولت تسوية القضية بدفع 30 مليون دولار قبل جلسة هيئة المحلفين، لكنها رفضت تقديم اعتذار علني، وهو ما دفع الشخص المتضرر لرفع الدعوى القضائية للحصول على حقه.وبعد صدور القرار، قال متحدث باسم الشركة إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين، مشيرا إلى أن قيمة التعويض مبالغ فيها.

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