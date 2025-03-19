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"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة أمريكية وسط اليمن
"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة أمريكية وسط اليمن
سبوتنيك عربي
تمكنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية في محافظة ذمار 100 كم جنوب العاصمة صنعاء وسط اليمن. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T22:43+0000
2025-03-19T22:44+0000
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية لـ "أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة استطلاع أمريكية مسلحة نوع إم كيو 9 أثناء تحليقها في سماء مدينة معبر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار وتمكنت من إسقاطها.وأضاف أن حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة.وتعد الطائرة الأمريكية هي الثانية من نوعها التي تسقطها "أنصار الله" في غضون أيام إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن جنوب البحر الأحمر.ويأتي إسقاط الطائرة الاستطلاعية التي تعد السادسة عشرة خلال عام غداة إعلان "أنصار الله" إصابة 7 نساء وطفلين إثر قصف جوي أمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي الجراف بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.
https://sarabic.ae/20250318/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-قاعدة-نيفاتيم-الجوية-في-إسرائيل-بصاروخ-فرط-صوتي-1098758145.html
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أنصار الله
أنصار الله

"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة أمريكية وسط اليمن

22:43 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 22:44 GMT 19.03.2025)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تمكنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليمنية، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة أمريكية في محافظة ذمار 100 كم جنوب العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية لـ "أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة استطلاع أمريكية مسلحة نوع إم كيو 9 أثناء تحليقها في سماء مدينة معبر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار وتمكنت من إسقاطها.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي
أمس, 19:00 GMT
وأضاف أن حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة.
وتعد الطائرة الأمريكية هي الثانية من نوعها التي تسقطها "أنصار الله" في غضون أيام إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن جنوب البحر الأحمر.
ويأتي إسقاط الطائرة الاستطلاعية التي تعد السادسة عشرة خلال عام غداة إعلان "أنصار الله" إصابة 7 نساء وطفلين إثر قصف جوي أمريكي استهدف صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي الجراف بمديرية الثورة شمال العاصمة صنعاء.
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