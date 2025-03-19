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https://sarabic.ae/20250319/الـيونيفيل-تحيي-الذكرى-الـ47-لتأسيسها-في-الناقورة-جنوبي-لبنان-تأكيد-على-الالتزام-بالاستقرار-1098788626.html
الـ"يونيفيل" تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة جنوبي لبنان: تأكيد على الالتزام بالاستقرار
الـ"يونيفيل" تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة جنوبي لبنان: تأكيد على الالتزام بالاستقرار
سبوتنيك عربي
أحيت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذكرى الـ47 لتأسيسها، في احتفال رسمي أقيم في مقرها العام في مدينة الناقورة جنوبي لبنان، وحضر المناسبة ممثل... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T16:37+0000
2025-03-19T16:37+0000
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وألقى رئيس بعثة الـ"يونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، كلمة بالمناسبة، توجه فيها بالشكر للحضور لمشاركتهم في الاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدًا أن تأسيس الـ"يونيفيل" عام 1978، جاء بناءً على القرارين 425 و426 لاستعادة السلام في جنوب لبنان. وأشار لاثارو إلى أن انتشار البعثة، الذي كان يفترض أن يكون مؤقتًا، تحول إلى التزام طويل الأمد، ما يعكس أهمية الدعم الدولي للسلام في المنطقة.وأضاف لاثارو: "يخدم جنود حفظ السلام من 48 دولة برًا وبحرًا وجوًا تحت راية الأمم المتحدة، وقد نسجنا علاقات وطيدة مع المجتمعات المحلية وعملنا بشكل وثيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار، لكن هذه المهمة لم تكن من دون ثمن، إذ نُشيد بجميع العاملين، ونخص بالذكر 339 جنديًا ممن قدموا التضحية الأسمى في سبيل هذه القضية".كما استذكر لاثارو، الجنود الذين فقدتهم البعثة العام الماضي، ومن بينهم الرقيب فاني كلودين، من فرنسا، وضابط الصف الأول أييم جورج، من غانا، مشيرًا إلى أن تضحياتهم تذكّر بالتحديات والمخاطر التي يواجهها جنود حفظ السلام يوميًا.التصعيد الأخير والتحديات الجديدةوتطرق لاثارو إلى التصعيد الأخير في جنوب لبنان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدًا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، ما استدعى صمودًا وتكيفًا مع التحديات المستجدة، إلا أن الـ"يونيفيل" ثابتة في دعم الاستقرار وتنفيذ القرار 1701.وأشار إلى أن الـ"يونيفيل" تعمل مع الجيش اللبناني على إزالة المتفجرات وإصلاح الطرق وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى مواصلة دعم المجتمعات المحلية ضمن إمكانياتها.أهمية دعم الجيش اللبنانيوشدد لاثارو على أهمية دعم الجيش اللبناني، معتبرًا أنه الضامن الوحيد للأمن في الجنوب اللبناني ولسيادة الدولة. وقال:وأكد أن قدرة الـ"يونيفيل" على تنفيذ مهامها بشكل فعّال تعتمد على دعم الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية، ما يستلزم تعاونًا متواصلًا لضمان بيئة آمنة وفعّالة للبعثة.كما شدد على أن الاستقرار ضروري لمعالجة معوقات السلام، داعيًا إلى تعزيز الحوار عبر الاجتماعات الثلاثية، وربما بمشاركة شركاء خارجيين، لحل النزاعات الحدودية والتقدم نحو أمن دائم.التزام متواصل رغم التحدياتوفي ختام كلمته، أكد لاثارو أن الـ"يونيفيل" بقيت في مواقعها رغم التحديات، التي واجهتها في سبتمبر الماضي، ما عزز سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن كبار القادة في بيروت والأمين العام للأمم المتحدة أشادوا بدورها في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار.وقال لاثارو: "اليوم، وبينما نحتفل بهذه الذكرى، لا نسترجع إنجازاتنا فحسب، بل نتطلع أيضًا إلى مستقبل يحدوه الأمل. سيعود السلام إلى لبنان، وبالتصميم والالتزام المشتركين، سنواصل السير نحو هذا الهدف. معًا، يمكننا تحقيق ذلك!".تيننتي: الأضرار هائلة والوضع الإنساني صعبمن جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الـ"يونيفيل"، أندريا تيننتي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الأضرار التي لحقت بالجنوب اللبناني كانت هائلة، حيث دُمّرت القرى وقُتل الآلاف من الأشخاص".وأشار إلى أن الوضع مأساوي بسبب عدم توفر أماكن للعيش، إلى جانب الوضع الإنساني الصعب للغاية، مشددًا أن الأمم المتحدة والـ"يونيفيل" تبذلان قصارى جهدهما لتحسين الأوضاع.كما شدد تيننتي على "ضرورة الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها"، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.وختم تصريحه، بالقول: "البعثة تشعر بالقلق بشأن الوضع العام لأننا بحاجة إلى التزام الأطراف، فالالتزام ضروري لإعادة الاستقرار وتنفيذ القرار 1701. في الوقت الحالي، الجيش اللبناني ملتزم بالكامل وأعاد الانتشار في جميع المواقع التي تم إخلاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا الانتشار مهم جدًا".وأكد أن الـ"يونيفيل" تواصل عملها في القرى وتسيير الدوريات داخل منطقة العمليات، سواء مع الجيش اللبناني أو من دونه، مع التنسيق الكامل بين الطرفين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل

الـ"يونيفيل" تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة جنوبي لبنان: تأكيد على الالتزام بالاستقرار

16:37 GMT 19.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أحيت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، الذكرى الـ47 لتأسيسها، في احتفال رسمي أقيم في مقرها العام في مدينة الناقورة جنوبي لبنان، وحضر المناسبة ممثل عن رئيس الحكومة اللبنانية، وممثل عن قائد الجيش اللبناني، إلى جانب شخصيات عسكرية من الجيش اللبناني وكبار ضباط الـ"يونيفيل".
وألقى رئيس بعثة الـ"يونيفيل" وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، كلمة بالمناسبة، توجه فيها بالشكر للحضور لمشاركتهم في الاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدًا أن تأسيس الـ"يونيفيل" عام 1978، جاء بناءً على القرارين 425 و426 لاستعادة السلام في جنوب لبنان.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأشار لاثارو إلى أن انتشار البعثة، الذي كان يفترض أن يكون مؤقتًا، تحول إلى التزام طويل الأمد، ما يعكس أهمية الدعم الدولي للسلام في المنطقة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف لاثارو: "يخدم جنود حفظ السلام من 48 دولة برًا وبحرًا وجوًا تحت راية الأمم المتحدة، وقد نسجنا علاقات وطيدة مع المجتمعات المحلية وعملنا بشكل وثيق مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار، لكن هذه المهمة لم تكن من دون ثمن، إذ نُشيد بجميع العاملين، ونخص بالذكر 339 جنديًا ممن قدموا التضحية الأسمى في سبيل هذه القضية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما استذكر لاثارو، الجنود الذين فقدتهم البعثة العام الماضي، ومن بينهم الرقيب فاني كلودين، من فرنسا، وضابط الصف الأول أييم جورج، من غانا، مشيرًا إلى أن تضحياتهم تذكّر بالتحديات والمخاطر التي يواجهها جنود حفظ السلام يوميًا.

التصعيد الأخير والتحديات الجديدة

وتطرق لاثارو إلى التصعيد الأخير في جنوب لبنان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدًا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا، ما استدعى صمودًا وتكيفًا مع التحديات المستجدة، إلا أن الـ"يونيفيل" ثابتة في دعم الاستقرار وتنفيذ القرار 1701.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وقال: "قبل اندلاع الأعمال العدائية، كانت المنطقة مستقرة لمدة 18 عامًا، لكن التصعيد الذي حصل في سبتمبر (أيلول الماضي)، حوّل القرى إلى أنقاض، والتعافي منها سيكون طويلًا وصعبًا. قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم ومنازلهم، ومع توقف الأعمال العدائية، نأمل أن تتمكن العائلات النازحة من العودة قريبًا بسلام".

وأشار إلى أن الـ"يونيفيل" تعمل مع الجيش اللبناني على إزالة المتفجرات وإصلاح الطرق وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى مواصلة دعم المجتمعات المحلية ضمن إمكانياتها.

أهمية دعم الجيش اللبناني

وشدد لاثارو على أهمية دعم الجيش اللبناني، معتبرًا أنه الضامن الوحيد للأمن في الجنوب اللبناني ولسيادة الدولة. وقال:

لا يمكن تطبيق القرار 1701 بنجاح إلا من خلال جهودنا المشتركة، حيث تعمل اليونيفيل والجيش اللبناني جنبًا إلى جنب لمنع التصعيد، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة في جنوب لبنان.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد أن قدرة الـ"يونيفيل" على تنفيذ مهامها بشكل فعّال تعتمد على دعم الحكومة اللبنانية والسلطات المحلية، ما يستلزم تعاونًا متواصلًا لضمان بيئة آمنة وفعّالة للبعثة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما شدد على أن الاستقرار ضروري لمعالجة معوقات السلام، داعيًا إلى تعزيز الحوار عبر الاجتماعات الثلاثية، وربما بمشاركة شركاء خارجيين، لحل النزاعات الحدودية والتقدم نحو أمن دائم.

التزام متواصل رغم التحديات

وفي ختام كلمته، أكد لاثارو أن الـ"يونيفيل" بقيت في مواقعها رغم التحديات، التي واجهتها في سبتمبر الماضي، ما عزز سلطة الدولة، مشيرًا إلى أن كبار القادة في بيروت والأمين العام للأمم المتحدة أشادوا بدورها في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقال لاثارو: "اليوم، وبينما نحتفل بهذه الذكرى، لا نسترجع إنجازاتنا فحسب، بل نتطلع أيضًا إلى مستقبل يحدوه الأمل. سيعود السلام إلى لبنان، وبالتصميم والالتزام المشتركين، سنواصل السير نحو هذا الهدف. معًا، يمكننا تحقيق ذلك!".

تيننتي: الأضرار هائلة والوضع الإنساني صعب

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الـ"يونيفيل"، أندريا تيننتي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الأضرار التي لحقت بالجنوب اللبناني كانت هائلة، حيث دُمّرت القرى وقُتل الآلاف من الأشخاص".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وقال: "المنطقة القريبة من الخط الأزرق غير صالحة للسكن في الوقت الحالي، لكن يجب علينا إعادة السكان إلى جنوب لبنان. هذا ليس مجرد جزء من قرار أو ترتيب لوقف الأعمال العدائية، بل هو أيضًا جزء من القرار 1701، لذلك يجب أن نعيد السكان إلى الجنوب".

وأشار إلى أن الوضع مأساوي بسبب عدم توفر أماكن للعيش، إلى جانب الوضع الإنساني الصعب للغاية، مشددًا أن الأمم المتحدة والـ"يونيفيل" تبذلان قصارى جهدهما لتحسين الأوضاع.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما شدد تيننتي على "ضرورة الانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها"، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وختم تصريحه، بالقول: "البعثة تشعر بالقلق بشأن الوضع العام لأننا بحاجة إلى التزام الأطراف، فالالتزام ضروري لإعادة الاستقرار وتنفيذ القرار 1701. في الوقت الحالي، الجيش اللبناني ملتزم بالكامل وأعاد الانتشار في جميع المواقع التي تم إخلاؤها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا الانتشار مهم جدًا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد أن الـ"يونيفيل" تواصل عملها في القرى وتسيير الدوريات داخل منطقة العمليات، سواء مع الجيش اللبناني أو من دونه، مع التنسيق الكامل بين الطرفين.
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