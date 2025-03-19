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الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
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29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو
رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو يخاطب جمهوره أثناء ارتدائه ملابسه قبيل اعتقاله... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T11:51+0000
2025-03-19T11:51+0000
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وظهر إمام أوغلو في الفيديو بكل هدوء وهو يرتدي ربط العنق قائلا: "إن حفنة من العقول تحاول اغتصاب إرادة أمتنا...أحبكم جمعيا وأتعهد لأمتي أن أبقى شامخا"، مشيرا إلى تجمع عدد كبير من رجال الشرطة أمام منزله.ويذكر أن الشرطة التركية أوقفت، صباح اليوم الأربعاء، 99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي".
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم

رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو

11:51 GMT 19.03.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول
 أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو يخاطب جمهوره أثناء ارتدائه ملابسه قبيل اعتقاله بلحظات.
وظهر إمام أوغلو في الفيديو بكل هدوء وهو يرتدي ربط العنق قائلا: "إن حفنة من العقول تحاول اغتصاب إرادة أمتنا...أحبكم جمعيا وأتعهد لأمتي أن أبقى شامخا"، مشيرا إلى تجمع عدد كبير من رجال الشرطة أمام منزله.
وجاء توقيف إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، بعد إلغاء شهادته الجامعية مساء الثلاثاء، واتهامه بقضايا فساد وتلاعب مالي داخل بلدية إسطنبول الكبرى.

وأثار هذا الفيديو ضجة على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض لإمام أوغلو، إذ اعتبرها البعض قضية ملفقة لإبعاده عن السلطة، بينما أكد أخرون على ضرورة فتح تحقيق في هذه القضايا.

ويذكر أن الشرطة التركية أوقفت، صباح اليوم الأربعاء، 99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي".
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