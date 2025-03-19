https://sarabic.ae/20250319/رئيس-بلدية-إسطنبول-يرتدي-ثيابه-قبيل-اعتقاله-فيديو-1098771113.html
رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو
رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو يخاطب جمهوره أثناء ارتدائه ملابسه قبيل اعتقاله... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T11:51+0000
2025-03-19T11:51+0000
2025-03-19T11:51+0000
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وظهر إمام أوغلو في الفيديو بكل هدوء وهو يرتدي ربط العنق قائلا: "إن حفنة من العقول تحاول اغتصاب إرادة أمتنا...أحبكم جمعيا وأتعهد لأمتي أن أبقى شامخا"، مشيرا إلى تجمع عدد كبير من رجال الشرطة أمام منزله.ويذكر أن الشرطة التركية أوقفت، صباح اليوم الأربعاء، 99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي".
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نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
رئيس بلدية إسطنبول يرتدي ثيابه قبيل اعتقاله... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو يخاطب جمهوره أثناء ارتدائه ملابسه قبيل اعتقاله بلحظات.
وظهر إمام أوغلو في الفيديو بكل هدوء وهو يرتدي ربط العنق قائلا: "إن حفنة من العقول تحاول اغتصاب إرادة أمتنا...أحبكم جمعيا وأتعهد لأمتي أن أبقى شامخا"، مشيرا إلى تجمع عدد كبير من رجال الشرطة أمام منزله.
وجاء توقيف إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، بعد إلغاء شهادته الجامعية مساء الثلاثاء، واتهامه بقضايا فساد وتلاعب مالي داخل بلدية إسطنبول الكبرى.
وأثار هذا الفيديو ضجة على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض لإمام أوغلو، إذ اعتبرها البعض قضية ملفقة لإبعاده عن السلطة، بينما أكد أخرون على ضرورة فتح تحقيق في هذه القضايا.
ويذكر أن الشرطة التركية أوقفت، صباح اليوم الأربعاء، 99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي".