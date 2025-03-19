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"منافس أردوغان"... اعتقال عمدة إسطنبول بعد إلغاء شهادته الجامعية
"منافس أردوغان"... اعتقال عمدة إسطنبول بعد إلغاء شهادته الجامعية
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، القبض على أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، المنافس البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم "تتعلق بالفساد والارتباط بجماعات... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T07:44+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "ممثلي الإدعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 100 شخص"، مشيرة إلى "السلطات أغلقت عدة طرق حول إسطنبول، ومنعت المظاهرات في المدينة لمدة أربعة أريام في محاولة واضحة لمنع اندلاع الاحتجاجات في أعقاب القبض على العمدة".وجاء إلقاء القبض على إمام أوغلو بعد تفتيش منزله، بعد يوم من إلغاء جامعة لشهادته الجامعية، مما يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.يشار إلى أن الحصول على درجة جامعية يعد شرطا للترشح في الانتخابات وفقا للقانون التركي.ومن المقرر أن يجري حزب الشعوب الجمهوري المعارض الرئيسي، الذي ينتمى له إمام أوغلو، انتخابات أولية الأحد المقبل، حيث كان من المتوقع أن يتم اختياره للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028، ولكن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.يذكر أن نجم إمام أوغلو كان قد سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس/آذار وأعيدت في يونيو/حزيران عام 2019.
https://sarabic.ae/20230528/أردوغان-مع-انتصار-تركيا-الكبير-دعونا-نبدأ-قرن-تركيا---عاجل-1077526859.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

"منافس أردوغان"... اعتقال عمدة إسطنبول بعد إلغاء شهادته الجامعية

07:44 GMT 19.03.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول
 أكرم إمام أوغلو عمدة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Getty Images / Serdar Ozsoy
تابعنا عبر
ألقت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، القبض على أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، المنافس البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم "تتعلق بالفساد والارتباط بجماعات إرهابية".
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن "ممثلي الإدعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 100 شخص"، مشيرة إلى "السلطات أغلقت عدة طرق حول إسطنبول، ومنعت المظاهرات في المدينة لمدة أربعة أريام في محاولة واضحة لمنع اندلاع الاحتجاجات في أعقاب القبض على العمدة".
وجاء إلقاء القبض على إمام أوغلو بعد تفتيش منزله، بعد يوم من إلغاء جامعة لشهادته الجامعية، مما يمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان: مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي
28 مايو 2023, 20:31 GMT
يشار إلى أن الحصول على درجة جامعية يعد شرطا للترشح في الانتخابات وفقا للقانون التركي.
ومن المقرر أن يجري حزب الشعوب الجمهوري المعارض الرئيسي، الذي ينتمى له إمام أوغلو، انتخابات أولية الأحد المقبل، حيث كان من المتوقع أن يتم اختياره للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا عام 2028، ولكن من المرجح إجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن نجم إمام أوغلو كان قد سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس/آذار وأعيدت في يونيو/حزيران عام 2019.
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