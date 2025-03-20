إيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
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توقفت مباراة المنتخب الإيراني أمام نظيره الإماراتي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، على ملعب "آزادي"، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بسبب عطل مفاجئ في إنارة الملعب.
وفي الدقيقة العاشرة من عمر المبارة، أوقف الحكم الكوري الجنوبي كو هيونغ جين، اللقاء بعد رصد الخلل، وطلب من اللاعبين مغادرة أرض الملعب والتوجه إلى غرف الملابس.
وبعد نحو 27 دقيقة، تم إصلاح العطل، ليعود اللاعبون إلى أرضية الميدان ويجروا عمليات الإحماء، قبل استئناف المباراة بشكل طبيعي.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رسميًا:— عمرو (@bt3) March 20, 2025
توقف مباراة إيران والإمارات لمدة تجاوزت ربع ساعة بسبب خلل في إضاءة الملعب باستاد آزادي ... وحكم المباراة يطلب من اللاعبين التوجه لغرف تبديل الملابس.
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وفي أول تعليق من طهران على الواقعة، قال وزير الشباب والرياضة الإيراني أحمد دنيامالي، إن "انقطاع الإنارة في ملعب آزادي خلال مباراة إيران والإمارات، حدث بسبب هطول الأمطار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
برخورد با مقصران قطع پروژکتور ورزشگاه آزادی— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 20, 2025
وزیر ورزش و جوانان: قطع شدن پروژکتور ورزشگاه آزادی در بازی ایران و امارات به دلیل بارش باران بود و عذرخواهی میکنم
با مقصران برخورد میشود pic.twitter.com/UdPM2GiqeQ
وتابع الوزير أنه يقدم اعتذاره عن العطل، متوعدا أنه "سيتم محاسبة المتسببين به".
وعزز منتخب إيران لكرة القدم صدارته للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بفوزه على نظيره الإماراتي 2-0، مساء اليوم الخميس.
وسجل هدفي إيران، سردار أزمون، ومحمد محبي، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 19 نقطة، متقدما على أوزبكستان (16 نقطة)، التي فازت على قرغيزستان 1-0 في طشقند.
12 مارس, 21:26 GMT
وتحتل الإمارات المركز الثالث بـ10 نقاط، تليها قطر بـ7 نقاط (من 6 مباريات)، ثم قرغيزستان بـ3 نقاط، وكوريا الشمالية بنقطتين.
وتقام الجولة الثامنة في 25 مارس/ آذار الجاري، إذ تلتقي قرغيزستان مع قطر، وإيران مع أوزبكستان، وكوريا الشمالية مع الإمارات.
يذكر أن إيران تحتاج نقطة واحدة من 3 مباريات متبقية لضمان التأهل رسميا إلى المونديال.