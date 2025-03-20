https://sarabic.ae/20250320/الخارجية-الروسية-مصير-الاتفاق-النووي-الإيراني-لا-يمكن-تحديده-دون-روسيا-والصين-1098814387.html
الخارجية الروسية: مصير الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون روسيا والصين
الخارجية الروسية: مصير الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون روسيا والصين
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة للتفاعل مع جميع الأطراف بشأن مسألة الاتفاق النووي الإيراني، الذي لا يمكن تحديد مصيره... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T16:07+0000
2025-03-20T16:07+0000
2025-03-20T16:07+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة وآفاق الجهود المتعددة الأطراف بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون مشاركة روسيا والصين، وبالتأكيد لا يمكن إملاؤه من الخارج".وقال ترامب في 7 مارس/ آذار الجاري، إنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي حامنئي، ويفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد في رسالته إلى المرشد الإيراني، مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.
https://sarabic.ae/20250320/باحث-لـسبوتنيك-العلاقات-السورية-الروسية-ستكون-على-أفضل-ما-يرام----1098812698.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: مصير الاتفاق النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون روسيا والصين
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة للتفاعل مع جميع الأطراف بشأن مسألة الاتفاق النووي الإيراني، الذي لا يمكن تحديد مصيره دون موسكو وبكين.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "إن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة وآفاق الجهود المتعددة الأطراف بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن تحديده دون مشاركة روسيا والصين، وبالتأكيد لا يمكن إملاؤه من الخارج".
وأضافت أن موسكو ملتزمة بالتفاعل البناء مع جميع الأطراف المعنية.
وقال ترامب في 7 مارس/ آذار الجاري، إنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني علي حامنئي، ويفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية - عسكريا ودبلوماسيا، مؤكدا أنها تعطي الأفضلية للمفاوضات.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد في رسالته إلى المرشد الإيراني، مهلة شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد.