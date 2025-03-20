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https://sarabic.ae/20250320/باحث-لـسبوتنيك-العلاقات-السورية-الروسية-ستكون-على-أفضل-ما-يرام----1098812698.html
باحث لـ"سبوتنيك": العلاقات السورية الروسية ستكون على أفضل ما يرام
باحث لـ"سبوتنيك": العلاقات السورية الروسية ستكون على أفضل ما يرام
سبوتنيك عربي
أشار الباحث السياسي السوري الدكتور محمد خير الغبّاني، إلى "أهمية الدور الروسي الداعم للمرحلة الانتقالية في سوريا"، لافتاً إلى أن الرسالة التي توجّه بها الرئيس... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T15:04+0000
2025-03-20T15:04+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، شدّد الغبّاني على أن "روسيا دولة عظمى ولها دور مهم جداً وتاريخي في المنطقة"، معتبراً أنّ "الرسالة مبادرة إيجابية وكبيرة جداً من الرئيس بوتين واستعداده لدعم سوريا في هذه المرحلة وإعادة بعض الأموال بعد طلب سوريا إعفائها من الديون التي استدانها النظام السابق".وفي ما لم يغفل "تطوّر العلاقات الروسية الأميركية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتأثيرها الإيجابي على المنطقة عبر حل المشاكل بدعم كبير من الرئيس بوتين"، لفت الغبّاني إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الروسية السورية ستكون على أفضل ما يرام بعيداً عن التطرّق إلى الأمور الأمنية والعسكرية".وأكد الغباني أنّ " لسوريا موقع جغرافي مهم في المنطقة خصوصاً على الحدود الفلسطينية وسط تدخّل إسرائيل اليومي والاعتداءات ضد سوريا"، متمنياً أن "تتسارع المبادرات السياسية وأهمها من روسيا لمساعدة سوريا في حل مشاكلها ، في ظلّ وعي الرئاسة السورية ضد المؤامرات الخارجية التي تريد تخريب النسيج السوري خصوصاً بعد إنجاز المصالحة مع حزب العمال الكردستاني وسط تقدم ملفي السويداء والساحل".وقال بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.
https://sarabic.ae/20250320/بوتين-يوجه-رسالة-إلى-الرئيس-السوري-المؤقت-أحمد-الشرع-1098804840.html
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روسيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث لـ"سبوتنيك": العلاقات السورية الروسية ستكون على أفضل ما يرام

15:04 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Aleksei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديدير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديدير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Aleksei Druzhinin
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أشار الباحث السياسي السوري الدكتور محمد خير الغبّاني، إلى "أهمية الدور الروسي الداعم للمرحلة الانتقالية في سوريا"، لافتاً إلى أن الرسالة التي توجّه بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، تدلّ على نجاح الشرع بقيادة المرحلة الانتقالية والذي يمدّ يده إلى الجميع".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، شدّد الغبّاني على أن "روسيا دولة عظمى ولها دور مهم جداً وتاريخي في المنطقة"، معتبراً أنّ "الرسالة مبادرة إيجابية وكبيرة جداً من الرئيس بوتين واستعداده لدعم سوريا في هذه المرحلة وإعادة بعض الأموال بعد طلب سوريا إعفائها من الديون التي استدانها النظام السابق".
وفي ما لم يغفل "تطوّر العلاقات الروسية الأميركية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وتأثيرها الإيجابي على المنطقة عبر حل المشاكل بدعم كبير من الرئيس بوتين"، لفت الغبّاني إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الروسية السورية ستكون على أفضل ما يرام بعيداً عن التطرّق إلى الأمور الأمنية والعسكرية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
11:01 GMT
وأكد الغباني أنّ " لسوريا موقع جغرافي مهم في المنطقة خصوصاً على الحدود الفلسطينية وسط تدخّل إسرائيل اليومي والاعتداءات ضد سوريا"، متمنياً أن "تتسارع المبادرات السياسية وأهمها من روسيا لمساعدة سوريا في حل مشاكلها ، في ظلّ وعي الرئاسة السورية ضد المؤامرات الخارجية التي تريد تخريب النسيج السوري خصوصاً بعد إنجاز المصالحة مع حزب العمال الكردستاني وسط تقدم ملفي السويداء والساحل".
وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، داعيًا فيها إلى ضمان سيادة واستقلال سوريا.
وقال بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.
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