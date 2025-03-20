https://sarabic.ae/20250320/بوتين-يوجه-رسالة-إلى-الرئيس-السوري-المؤقت-أحمد-الشرع-1098804840.html
بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، داعيًا فيها إلى ضمان... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T11:01+0000
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وقال بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.وفي فبراير/شباط الماضي، تحدث بوتين للمرة الأولى عبر الهاتف مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وأكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الشرق أوسطية، وأكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.ومن جانبه أشار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إلى العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.10 معلومات حول الدستور السوري الجديدالرئاسة السورية الانتقالية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد برئاسة الشرع
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، داعيًا فيها إلى ضمان سيادة واستقلال سوريا.
وقال بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.
وأضاف بيسكوف أن "روسيا أكدت استعدادها المستمر لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في كامل نطاق القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي من أجل تعزيز العلاقات الروسية السورية الودية التقليدية".
وفي فبراير/شباط الماضي، تحدث بوتين للمرة الأولى عبر الهاتف
مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وأكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الشرق أوسطية، وأكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.
ومن جانبه أشار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع،
إلى العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.