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بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع

بوتين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل رسالة إلى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، داعيًا فيها إلى ضمان... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T11:01+0000

2025-03-20T11:01+0000

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وقال بيسكوف إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعث برسالة إلى رئيس الدولة السورية أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم مصالح ضمان سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين أكد استعداده لتطوير التعاون بين سوريا وروسيا.وفي فبراير/شباط الماضي، تحدث بوتين للمرة الأولى عبر الهاتف مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وأكد الرئيس الروسي موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة الشرق أوسطية، وأكد استعداد موسكو للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها.ومن جانبه أشار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، إلى العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.10 معلومات حول الدستور السوري الجديدالرئاسة السورية الانتقالية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي في البلاد برئاسة الشرع

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