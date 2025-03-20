https://sarabic.ae/20250320/بوتين-يهنئ-كيرستي-كوفنتري-على-انتخابها-رئيسة-للجنة-الأولمبية-الدولية-1098816527.html
بوتين يهنئ كيرستي كوفنتري على انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية
بوتين يهنئ كيرستي كوفنتري على انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية
سبوتنيك عربي
تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للزيمبابوية كيرستي كوفنتري، بمناسبة انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T17:40+0000
2025-03-20T17:40+0000
2025-03-20T17:40+0000
رياضة
روسيا
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وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "تظهر نتائج التصويت بشكل مقنع مكانتك العالية في عالم الرياضة والاعتراف بإنجازاتك الشخصية المتميزة، وأنا واثق من أن تجربتك الفريدة واهتمامك بالترويج الحقيقي للمُثُلِ الأولمبية النبيلة سيسهم في نجاح مثل هذا العمل المسؤول".كوفنتري تبلغ من العمر 41 عامًا، وهي بطلة أولمبية مرتين في السباحة، ومنذ عام 2018 إلى عام 2021، كانت عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيسة للجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 2023، عضوًا فرديًا في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.
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الأخبار
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رياضة, روسيا
بوتين يهنئ كيرستي كوفنتري على انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية
تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتهنئة للزيمبابوية كيرستي كوفنتري، بمناسبة انتخابها رئيسة للجنة الأولمبية الدولية.
وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني: "تظهر نتائج التصويت بشكل مقنع مكانتك العالية في عالم الرياضة والاعتراف بإنجازاتك الشخصية المتميزة، وأنا واثق من أن تجربتك الفريدة واهتمامك بالترويج الحقيقي للمُثُلِ الأولمبية النبيلة سيسهم في نجاح مثل هذا العمل المسؤول".
وأضاف بوتين أنه يتمنى بصدق لكوفنتري، "الازدهار والصحة الجيدة".
وستكون كوفنتري أول امرأة تتولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وستتولى مهامها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.
كوفنتري تبلغ من العمر 41 عامًا، وهي بطلة أولمبية مرتين في السباحة، ومنذ عام 2018 إلى عام 2021، كانت عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيسة للجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنذ عام 2023، عضوًا فرديًا في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية.