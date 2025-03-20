https://sarabic.ae/20250320/لحظة-مرعبة-سيارة-مسرعة-تقتحم-فناء-منزل-والسائق-يهرب-بطريقة-غريبة-فيديو-1098820504.html

لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو

لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، حادثا خطيرا، وذلك عندما فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واقتحامها مسبحا في فناء... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T19:37+0000

2025-03-20T19:37+0000

2025-03-20T19:37+0000

نادي الفيديو

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأظهرت كاميرات المراقبة السائق وهو يخرج من جهة الراكب بعد الاصطدام، ثم يعود لأخذ معطفه وهاتفه قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شخصين كانا في سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.من جانبها، ذكرت إميلي بيسانو، والدة الطفلين، أن السيارة كانت تفوح منها رائحة مخدر الـ"ماريغوانا"، ما يثير الشكوك حول أسباب الحادث وملابساته.

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