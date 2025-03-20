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لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، حادثا خطيرا، وذلك عندما فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واقتحامها مسبحا في فناء... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأظهرت كاميرات المراقبة السائق وهو يخرج من جهة الراكب بعد الاصطدام، ثم يعود لأخذ معطفه وهاتفه قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شخصين كانا في سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.من جانبها، ذكرت إميلي بيسانو، والدة الطفلين، أن السيارة كانت تفوح منها رائحة مخدر الـ"ماريغوانا"، ما يثير الشكوك حول أسباب الحادث وملابساته.
https://sarabic.ae/20240124/شاحنة-مسرعة-تطيح-بعدد-من-السيارات-من-فوق-جسر-في-مشهد-مأساوي-بمصر-فيديو-1085365972.html
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو

19:37 GMT 20.03.2025
© Photo / Unsplash/ Clark Van Der Bekenسيارة محطمة
سيارة محطمة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Photo / Unsplash/ Clark Van Der Beken
تابعنا عبر
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، حادثا خطيرا، وذلك عندما فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واقتحامها مسبحا في فناء منزل، بينما كان طفلان برفقة جدتهما داخل المنزل.
وأظهرت كاميرات المراقبة السائق وهو يخرج من جهة الراكب بعد الاصطدام، ثم يعود لأخذ معطفه وهاتفه قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شخصين كانا في سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
مجتمع
شاحنة مسرعة تطيح بعدد من السيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي بمصر... فيديو
24 يناير 2024, 13:58 GMT
من جانبها، ذكرت إميلي بيسانو، والدة الطفلين، أن السيارة كانت تفوح منها رائحة مخدر الـ"ماريغوانا"، ما يثير الشكوك حول أسباب الحادث وملابساته.
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