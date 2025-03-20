https://sarabic.ae/20250320/لحظة-مرعبة-سيارة-مسرعة-تقتحم-فناء-منزل-والسائق-يهرب-بطريقة-غريبة-فيديو-1098820504.html
لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، حادثا خطيرا، وذلك عندما فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واقتحامها مسبحا في فناء... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T19:37+0000
2025-03-20T19:37+0000
2025-03-20T19:37+0000
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وأظهرت كاميرات المراقبة السائق وهو يخرج من جهة الراكب بعد الاصطدام، ثم يعود لأخذ معطفه وهاتفه قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شخصين كانا في سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.من جانبها، ذكرت إميلي بيسانو، والدة الطفلين، أن السيارة كانت تفوح منها رائحة مخدر الـ"ماريغوانا"، ما يثير الشكوك حول أسباب الحادث وملابساته.
https://sarabic.ae/20240124/شاحنة-مسرعة-تطيح-بعدد-من-السيارات-من-فوق-جسر-في-مشهد-مأساوي-بمصر-فيديو-1085365972.html
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة مرعبة.. سيارة مسرعة تقتحم فناء منزل والسائق يهرب بطريقة غريبة.. فيديو
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، حادثا خطيرا، وذلك عندما فقد سائق السيطرة على سيارته المسرعة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واقتحامها مسبحا في فناء منزل، بينما كان طفلان برفقة جدتهما داخل المنزل.
وأظهرت كاميرات المراقبة السائق وهو يخرج من جهة الراكب بعد الاصطدام، ثم يعود لأخذ معطفه وهاتفه قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة شخصين كانا في سيارة أخرى قريبة من موقع الحادث.
من جانبها، ذكرت إميلي بيسانو، والدة الطفلين، أن السيارة كانت تفوح منها رائحة مخدر الـ"ماريغوانا"، ما يثير الشكوك حول أسباب الحادث وملابساته.