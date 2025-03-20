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لقاء سبوتنيك
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كوكبنا من القمر... صور مذهلة للأرض في 2025
كوكبنا من القمر... صور مذهلة للأرض في 2025
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لكوكب الأرض ملتقطة من القمر، تظهر جمال كوكب الأرض ومناظره الخلابة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

كوكبنا من القمر... صور مذهلة للأرض في 2025

08:43 GMT 20.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لكوكب الأرض ملتقطة من القمر، تظهر جمال كوكب الأرض ومناظره الخلابة.
© Photo / NASA Earth Observatory

طبقة من الجليد تغطي بحيرة سانت كلير، التي تقع على حدود ولايتي ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية.

طبقة من الجليد تغطي بحيرة سانت كلير، التي تقع على حدود ولايتي ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / NASA Earth Observatory

طبقة من الجليد تغطي بحيرة سانت كلير، التي تقع على حدود ولايتي ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية.

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Copernicus Sentinel /

تسلط هذه الصورة التي التقطها مرصد "كوبرنيكوس سنتينل 2" الضوء على جزء من نهر ساو فرانسيسكو، في شرق البرازيل.

تسلط هذه الصورة التي التقطها مرصد &quot;كوبرنيكوس سنتينل 2&quot; الضوء على جزء من نهر ساو فرانسيسكو، في شرق البرازيل. - سبوتنيك عربي
2/10
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Copernicus Sentinel /

تسلط هذه الصورة التي التقطها مرصد "كوبرنيكوس سنتينل 2" الضوء على جزء من نهر ساو فرانسيسكو، في شرق البرازيل.

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Copernicus Sentinel /

تُظهر هذه الصورة تشكيلات صخرية مذهلة وسط المياه الزرقاء لخليج هالونغ، في شمال شرق فيتنام.

تُظهر هذه الصورة تشكيلات صخرية مذهلة وسط المياه الزرقاء لخليج هالونغ، في شمال شرق فيتنام. - سبوتنيك عربي
3/10
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Copernicus Sentinel /

تُظهر هذه الصورة تشكيلات صخرية مذهلة وسط المياه الزرقاء لخليج هالونغ، في شمال شرق فيتنام.

© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر للصحراء الكبرى في أفريقيا من الفضاء.

منظر للصحراء الكبرى في أفريقيا من الفضاء. - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر للصحراء الكبرى في أفريقيا من الفضاء.

© Photo / Roscosmos

صورة لمدينة دبي، التقطها جهاز مراقبة سطح الأرض العالي الدقة والتابع للقمر الصناعي "ريسورس- بي"، ونشرتها مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية.

صورة لمدينة دبي، التقطها جهاز مراقبة سطح الأرض العالي الدقة والتابع للقمر الصناعي &quot;ريسورس- بي&quot;، ونشرتها مؤسسة &quot;روسكوسموس&quot; الحكومية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Roscosmos

صورة لمدينة دبي، التقطها جهاز مراقبة سطح الأرض العالي الدقة والتابع للقمر الصناعي "ريسورس- بي"، ونشرتها مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية.

© Photo / NASA Earth Observatory/MODIS

صور للغبار المحمول جواً والمنتشر في سماء غرب أفريقيا، والذي يؤثر على ظهور السحب.

صور للغبار المحمول جواً والمنتشر في سماء غرب أفريقيا، والذي يؤثر على ظهور السحب. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / NASA Earth Observatory/MODIS

صور للغبار المحمول جواً والمنتشر في سماء غرب أفريقيا، والذي يؤثر على ظهور السحب.

© Photo / Firefly Aerospace/NASA

كاميرا رقمية مثبتة على مركبة الهبوط "بلو غوست" التقطت هذه الصورة الرائعة للأرض.

كاميرا رقمية مثبتة على مركبة الهبوط &quot;بلو غوست&quot; التقطت هذه الصورة الرائعة للأرض. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / Firefly Aerospace/NASA

كاميرا رقمية مثبتة على مركبة الهبوط "بلو غوست" التقطت هذه الصورة الرائعة للأرض.

© Photo / NASA Earth Observatory/VIIRS

صورة لجزر "ساندويتش" الجنوبية النائية، والتي تعطل حركة السحب المارة بطرق تؤدي إلى ظهور صفوف متناوبة من الدوامات السحابية.

صورة لجزر &quot;ساندويتش&quot; الجنوبية النائية، والتي تعطل حركة السحب المارة بطرق تؤدي إلى ظهور صفوف متناوبة من الدوامات السحابية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Photo / NASA Earth Observatory/VIIRS

صورة لجزر "ساندويتش" الجنوبية النائية، والتي تعطل حركة السحب المارة بطرق تؤدي إلى ظهور صفوف متناوبة من الدوامات السحابية.

© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر لمدينة عشق آباد من الفضاء.

منظر لمدينة عشق آباد من الفضاء. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر لمدينة عشق آباد من الفضاء.

© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر للأرض من الفضاء، التقطه رائد فضاء روسي.

منظر للأرض من الفضاء، التقطه رائد فضاء روسي. - سبوتنيك عربي
10/10
© Photo / Roscosmos/Alexander Gorbunov

منظر للأرض من الفضاء، التقطه رائد فضاء روسي.

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