كوكبنا من القمر... صور مذهلة للأرض في 2025

طبقة من الجليد تغطي بحيرة سانت كلير، التي تقع على حدود ولايتي ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية.
طبقة من الجليد تغطي بحيرة سانت كلير، التي تقع على حدود ولايتي ميشيغان الأمريكية وأونتاريو الكندية.
تسلط هذه الصورة التي التقطها مرصد "كوبرنيكوس سنتينل 2" الضوء على جزء من نهر ساو فرانسيسكو، في شرق البرازيل.
تسلط هذه الصورة التي التقطها مرصد "كوبرنيكوس سنتينل 2" الضوء على جزء من نهر ساو فرانسيسكو، في شرق البرازيل.
تُظهر هذه الصورة تشكيلات صخرية مذهلة وسط المياه الزرقاء لخليج هالونغ، في شمال شرق فيتنام.
تُظهر هذه الصورة تشكيلات صخرية مذهلة وسط المياه الزرقاء لخليج هالونغ، في شمال شرق فيتنام.
منظر للصحراء الكبرى في أفريقيا من الفضاء.
صورة لمدينة دبي، التقطها جهاز مراقبة سطح الأرض العالي الدقة والتابع للقمر الصناعي "ريسورس- بي"، ونشرتها مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية.
صورة لمدينة دبي، التقطها جهاز مراقبة سطح الأرض العالي الدقة والتابع للقمر الصناعي "ريسورس- بي"، ونشرتها مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية.
صور للغبار المحمول جواً والمنتشر في سماء غرب أفريقيا، والذي يؤثر على ظهور السحب.
صور للغبار المحمول جواً والمنتشر في سماء غرب أفريقيا، والذي يؤثر على ظهور السحب.
كاميرا رقمية مثبتة على مركبة الهبوط "بلو غوست" التقطت هذه الصورة الرائعة للأرض.
كاميرا رقمية مثبتة على مركبة الهبوط "بلو غوست" التقطت هذه الصورة الرائعة للأرض.
صورة لجزر "ساندويتش" الجنوبية النائية، والتي تعطل حركة السحب المارة بطرق تؤدي إلى ظهور صفوف متناوبة من الدوامات السحابية.
صورة لجزر "ساندويتش" الجنوبية النائية، والتي تعطل حركة السحب المارة بطرق تؤدي إلى ظهور صفوف متناوبة من الدوامات السحابية.
منظر لمدينة عشق آباد من الفضاء.
منظر للأرض من الفضاء، التقطه رائد فضاء روسي.