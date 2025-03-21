https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-كمال-المدوري-1098823514.html
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري
سبوتنيك عربي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح اليوم الجمعة،... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T05:42+0000
2025-03-21T05:42+0000
2025-03-21T05:42+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
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وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".وأشار البيان إلى أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.والمدّوري هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.وقبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، في الحكومة السابقة، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. ويحمل درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.
https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-أحمد-الحشاني-ويعين-كمال-المدوري-رئيسا-للحكومة-1091526945.html
تونس
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".
وأشار البيان إلى أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
والمدّوري هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.
وقبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، في الحكومة السابقة، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. ويحمل درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.