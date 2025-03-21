الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
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صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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151 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-كمال-المدوري-1098823514.html
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري
سبوتنيك عربي
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح اليوم الجمعة،... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T05:42+0000
2025-03-21T05:42+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
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وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".وأشار البيان إلى أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.والمدّوري هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.وقبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، في الحكومة السابقة، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. ويحمل درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.
https://sarabic.ae/20240807/الرئيس-التونسي-يقيل-رئيس-الوزراء-أحمد-الحشاني-ويعين-كمال-المدوري-رئيسا-للحكومة-1091526945.html
تونس
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

05:42 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Tingshu Wangالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Tingshu Wang
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أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري، وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد "قرر إنهاء مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له".
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء أحمد الحشاني ويعين كمال المدوري رئيسا للحكومة
7 أغسطس 2024, 22:02 GMT
وأشار البيان إلى أن الرئيس قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.
والمدّوري هو شخصية سياسية بارزة ومعروفة في المشهد السياسي التونسي، حيث شغل عدة مناصب هامة في الإدارة التونسية.
وقبل توليه وزارة الشؤون الاجتماعية، في الحكومة السابقة، كان المدّوري يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للتشغيل والعمل المستقل. ويحمل درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة تونس.
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