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بوتين يوجه بتسريع تطوير الطائرات المسيرة في روسيا
بوتين يوجه بتسريع تطوير الطائرات المسيرة في روسيا
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء لضمان التطوير المتسارع لصناعة الطائرات من دون طيار. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T15:22+0000
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روسيا
سلاح روسيا
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تم نشر قائمة التعليمات التي أعقبت الاجتماع حول تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار، الذي عقد في 28 يناير/ شباط، على موقع الكرملين الإلكتروني. وشددت التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 يناير/ كانون الثاني، أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسيّر.وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة الطيران المسيّر: "هذا المجال ينبغي أن يصبح أحد المجالات الرئيسية في التطور التكنولوجي في روسيا، لدينا الموارد اللازمة لحل هذه المهام، والأهم من ذلك، الإمكانات الهائلة من علمائنا ومصممينا ومهندسينا وعمالنا ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".وأشار إلى أنه وبحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال الطيران المسيّر.
https://sarabic.ae/20250321/بوتين-وأمير-قطر-يؤكدان-استعدادهما-لتسهيل-إعادة-التهدئة-في-غزة-1098841600.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

بوتين يوجه بتسريع تطوير الطائرات المسيرة في روسيا

15:22 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتفقد سفينة عسكرية قيد الإنشاء في مصنع "يانتار"
بوتين يتفقد سفينة عسكرية قيد الإنشاء في مصنع يانتار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء لضمان التطوير المتسارع لصناعة الطائرات من دون طيار.
تم نشر قائمة التعليمات التي أعقبت الاجتماع حول تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار، الذي عقد في 28 يناير/ شباط، على موقع الكرملين الإلكتروني.
وشددت التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:
تحديد شروط تطبيق الإجراءات المبسطة لاستخدام المجال الجوي للطائرات المسيّرة بحلول 1 يونيو/ حزيران.
تقديم مقترحات لتنظيم مسألة السماح للمواطنين تشغيل الطائرات المسيّرة.
اقتراح تعديلات تحدد صلاحيات السلطات العامة في فرض أو رفع القيود على رحلات الطائرات المسيّرة بهدف توسيع استخدامها في مختلف المناطق.
دراسة إمكانية إنشاء مركز لتطوير الطيران المسيّر في منطقة سامارا.
اتخاذ تدابير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة.
وضع تصنيف للمناطق الروسية بناءً على مدى توفيرها للظروف الملائمة لاستخدام الطائرات المسيّرة.
ضمان أن يتم تنفيذ العمل على إدخال نظام موحد لتحديد هوية الطائرات المسيّرة في إطار المشاريع الوطنية.
تعزيز فعالية استخدام التقنيات ذات الأغراض المدنية والمزدوجة في مجال الطيران المسيّر.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 يناير/ كانون الثاني، أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسيّر.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة الطيران المسيّر: "هذا المجال ينبغي أن يصبح أحد المجالات الرئيسية في التطور التكنولوجي في روسيا، لدينا الموارد اللازمة لحل هذه المهام، والأهم من ذلك، الإمكانات الهائلة من علمائنا ومصممينا ومهندسينا وعمالنا ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".
أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
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وأشار إلى أنه وبحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال الطيران المسيّر.
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