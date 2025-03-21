بوتين يوجه بتسريع تطوير الطائرات المسيرة في روسيا
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتفقد سفينة عسكرية قيد الإنشاء في مصنع "يانتار"
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء لضمان التطوير المتسارع لصناعة الطائرات من دون طيار.
تم نشر قائمة التعليمات التي أعقبت الاجتماع حول تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار، الذي عقد في 28 يناير/ شباط، على موقع الكرملين الإلكتروني.
وشددت التعليمات على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:
تحديد شروط تطبيق الإجراءات المبسطة لاستخدام المجال الجوي للطائرات المسيّرة بحلول 1 يونيو/ حزيران.
تقديم مقترحات لتنظيم مسألة السماح للمواطنين تشغيل الطائرات المسيّرة.
اقتراح تعديلات تحدد صلاحيات السلطات العامة في فرض أو رفع القيود على رحلات الطائرات المسيّرة بهدف توسيع استخدامها في مختلف المناطق.
دراسة إمكانية إنشاء مركز لتطوير الطيران المسيّر في منطقة سامارا.
اتخاذ تدابير لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة.
وضع تصنيف للمناطق الروسية بناءً على مدى توفيرها للظروف الملائمة لاستخدام الطائرات المسيّرة.
ضمان أن يتم تنفيذ العمل على إدخال نظام موحد لتحديد هوية الطائرات المسيّرة في إطار المشاريع الوطنية.
تعزيز فعالية استخدام التقنيات ذات الأغراض المدنية والمزدوجة في مجال الطيران المسيّر.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 يناير/ كانون الثاني، أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتطوير صناعة الطيران المسيّر.
وقال بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة الطيران المسيّر: "هذا المجال ينبغي أن يصبح أحد المجالات الرئيسية في التطور التكنولوجي في روسيا، لدينا الموارد اللازمة لحل هذه المهام، والأهم من ذلك، الإمكانات الهائلة من علمائنا ومصممينا ومهندسينا وعمالنا ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".
وأشار إلى أنه وبحلول عام 2030، يجب أن تصبح روسيا واحدة من رواد التكنولوجيا العالميين في مجال الطيران المسيّر.