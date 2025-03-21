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حريق هائل يشل أحد أكبر المطارات في لندن... فيديو
حريق هائل يشل أحد أكبر المطارات في لندن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T09:16+0000
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وفي بيان رسمي، قالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" إنه من المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى الساعة 23:59 من اليوم الجمعة 21 مارس/آذار.واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية، الواقعة على بعد 1.5 ميل من المطار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في المنطقة.وأفادت فرقة إطفاء لندن بأن 10 سيارات إطفاء و70 رجل إطفاء هرعوا إلى موقع الحادث في شارع نيستلز، حيث تبيّن أن محولا كهربائيا داخل المحطة الفرعية اشتعل، فيما لا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.بينما تم إجلاء 150 شخصا وفرض طوق أمني بطول 200 متر لضمان السلامة العامة.كما حذّر البيان من اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية وتأخيرات غير مسبوقة، داعيًا الركاب إلى التحقق من مستجدات رحلاتهم مع شركات الطيران.ووفقا لتقارير محلية، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو متوقف حاليا، ما زاد من صعوبة حصول المسافرين على المعلومات اللازمة.ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
https://sarabic.ae/20241213/دولة-عربية-تعلن-استحواذها-على-15-من-مطار-هيثرو-في-لندن-1095743630.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

حريق هائل يشل أحد أكبر المطارات في لندن... فيديو

09:16 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 09:23 GMT 21.03.2025)
© AP Photo / Kin Cheungمطار هيثرو في لندن
مطار هيثرو في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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أعلنت الشركة المشغلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن عن إغلاق المطار بالكامل، بعد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية تزوده بالطاقة، ما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
وفي بيان رسمي، قالت شركة "هيثرو إيربورت هولدينغز" إنه من المتوقع أن يستمر الإغلاق حتى الساعة 23:59 من اليوم الجمعة 21 مارس/آذار.
واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية، الواقعة على بعد 1.5 ميل من المطار، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل في المنطقة.
وأفادت فرقة إطفاء لندن بأن 10 سيارات إطفاء و70 رجل إطفاء هرعوا إلى موقع الحادث في شارع نيستلز، حيث تبيّن أن محولا كهربائيا داخل المحطة الفرعية اشتعل، فيما لا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.
بينما تم إجلاء 150 شخصا وفرض طوق أمني بطول 200 متر لضمان السلامة العامة.
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وأكد متحدث باسم المطار أن الانقطاع الكهربائي يؤثر على جميع مرافق المطار، وحثّ المسافرين على عدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

كما حذّر البيان من اضطرابات كبيرة في الرحلات الجوية وتأخيرات غير مسبوقة، داعيًا الركاب إلى التحقق من مستجدات رحلاتهم مع شركات الطيران.
ووفقا لتقارير محلية، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو متوقف حاليا، ما زاد من صعوبة حصول المسافرين على المعلومات اللازمة.
ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، حيث سجل في العام الماضي رقما قياسيا بلغ 83.9 مليون مسافر، مع معدل إقلاع أو هبوط طائرة كل 45 ثانية.
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