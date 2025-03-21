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https://sarabic.ae/20250321/خبير-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-ضد-أوروبا-ستتوسع-في-ظل-التجاذب-بشأن-أوكرانيا-1098837467.html
خبير لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية ضد أوروبا ستتوسع في ظل التجاذب بشأن أوكرانيا
خبير لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية ضد أوروبا ستتوسع في ظل التجاذب بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور بيار الخوري، إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي بدأ يعاني من آلام العقوبات الأميركية بعدما تحمّس كثيراّ للعقوبات ضدّ روسيا، وبدأ يعلم أن... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T12:04+0000
2025-03-21T12:05+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، رأى الخوري أنّ أوروبا تعلم أن أي حرب تجارية لن تكون في مصلحتها"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "العقوبات الأميركية ستتوسّع على الاتحاد الاوروبي لا سيما في ظلّ التجاذب الحاصل حول أوكرانيا". وفي ما خصّ الدول المتضرّرة من العقوبات الأميركية، لفت إلى أنّ "ألمانيا وهي أكبر مصدّر للصلب والألومنيوم وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا سيتأثرون بشكل كبير، ما يعني أنّ الدول الأساسية المتأثرة هي دول الوسط والجنوب ودول غرب أوروبا غير متأثرة بالعقوبات في عكس دول شرق أوروبا، وبالتالي قد نكون أمام نقاش داخلي في أوروبا".وأكدّ الخوري أنّ "الاتحاد الأوروبي حاول أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة في مجالات ثانوية، وعلى موارد تنتج في ولايات يسيطر عليها الحزب الجمهوري، في محاولة للتأثير على جمهور الرئيس دونالد ترامب، أكثر مما هو تأثير على اقتصاد الولايات المتحدة، مبدياً اعتقاده بأنّ "أوروبا لا تريد أن تنجرّ إلى حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول استدراج دونالد ترامب، إلى حرب تجارية مشتركة ضدّ الصين لكنه لم يفلح، وترامب قد يوسّع العقوبات ضد أوروبا، بسبب التجاذب حول الموقف بشأن أوكرانيا وربما علينا أن نتوقع المزيد من العقوبات".خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية
https://sarabic.ae/20250319/خبراء-لـ-سبوتنيك-اتصال-بوتين-وترامب-يسهم-في-حل-الكثير-من-أزمات-المنطقة-1098792552.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار الاتحاد الأوروبي
تقارير سبوتنيك, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبير لـ"سبوتنيك": العقوبات الأمريكية ضد أوروبا ستتوسع في ظل التجاذب بشأن أوكرانيا

12:04 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 21.03.2025)
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Алексей Витвицкий
تابعنا عبر
أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور بيار الخوري، إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي بدأ يعاني من آلام العقوبات الأميركية بعدما تحمّس كثيراّ للعقوبات ضدّ روسيا، وبدأ يعلم أن التجارة الحرة ومستقبل العلاقات بين الأمم لا يجب أن يسودها هذا النوع من العقوبات".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، رأى الخوري أنّ أوروبا تعلم أن أي حرب تجارية لن تكون في مصلحتها"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "العقوبات الأميركية ستتوسّع على الاتحاد الاوروبي لا سيما في ظلّ التجاذب الحاصل حول أوكرانيا".

وفي ما خصّ الدول المتضرّرة من العقوبات الأميركية، لفت إلى أنّ "ألمانيا وهي أكبر مصدّر للصلب والألومنيوم وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا سيتأثرون بشكل كبير، ما يعني أنّ الدول الأساسية المتأثرة هي دول الوسط والجنوب ودول غرب أوروبا غير متأثرة بالعقوبات في عكس دول شرق أوروبا، وبالتالي قد نكون أمام نقاش داخلي في أوروبا".
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وأكدّ الخوري أنّ "الاتحاد الأوروبي حاول أن يفرض عقوبات على الولايات المتحدة في مجالات ثانوية، وعلى موارد تنتج في ولايات يسيطر عليها الحزب الجمهوري، في محاولة للتأثير على جمهور الرئيس دونالد ترامب، أكثر مما هو تأثير على اقتصاد الولايات المتحدة، مبدياً اعتقاده بأنّ "أوروبا لا تريد أن تنجرّ إلى حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول استدراج دونالد ترامب، إلى حرب تجارية مشتركة ضدّ الصين لكنه لم يفلح، وترامب قد يوسّع العقوبات ضد أوروبا، بسبب التجاذب حول الموقف بشأن أوكرانيا وربما علينا أن نتوقع المزيد من العقوبات".
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين- ترامب سيعيد ترسيم السياسة الأوروبية والعالمية
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