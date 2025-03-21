"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي وسط أجواء ثقافية وفنية مميزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250321/سبوتنيك-ترصد-انطلاق-فعاليات-ليالي-سوق-الجريد-في-بنغازي-وسط-أجواء-ثقافية-وفنية-مميزة-1098847471.html
"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي وسط أجواء ثقافية وفنية مميزة
"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي وسط أجواء ثقافية وفنية مميزة
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تمزج بين عبق التاريخ والفن الأصيل والثقافة، في أجواء احتفالية تعكس الهوية التراثية... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T21:05+0000
2025-03-21T22:01+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098846850_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d5627b09685eca9aedca30abb73e92d1.jpg
وتتضمن الفعاليات عروضًا موسيقية للموشحات والإنشاد الديني، إضافة إلى أمسيات شعرية وسهرات طرب شعبي، حيث يشارك فيها عدد من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالتراث والفن.ويعد سوق الجريد من أقدم الأسواق التاريخية في بنغازي، ويشكل اليوم وجهة ثقافية تجمع بين الماضي والحاضر، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء التراث الليبي وتعزيز التفاعل الثقافي بين الأجيال.وشهدت الليلة الافتتاحية حضورًا لافتًا من أهالي المدينة والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الأصالة والانتماء للتراث الليبي.ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات خلال اليومين المقبلين، مع تنوع في البرامج والأنشطة التي تحتفي بالموروث الثقافي والفني للمدينة، مما يجعلها محطة مهمة لعشاق التراث والفنون في ليبيا.من جهته، أكد حمزة بوفراج، رئيس اللجنة العليا لفعاليات سوق الجريد في بنغازي، أن المؤسسة الليبية للإعلام أحيت للموسم الثاني على التوالي فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تتضمن أمسيات طربية وثقافية، بالإضافة إلى فن المالوف والموشحات.وأوضح بوفراج في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذه الفعاليات تُقام تحت شعار "إعمار يا بنغازي"، في دلالة على عودة الحياة الثقافية إلى المدينة، خاصة في هذه المنطقة التي كانت سابقًا مقرًا للعمليات الإرهابية، لكنها اليوم تشهد انتعاشًا ثقافيًا يعكس روح الإصرار والتجدد.وأضاف أن إحياء هذه الليالي في سوق الجريد يمثل خطوة مهمة في تعزيز المشهد الثقافي والفني في بنغازي، وإبراز التراث الليبي الأصيل من خلال الموسيقى والشعر والفنون التقليدية، كما أشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس تعطش المجتمع لمثل هذه الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية وتجمع الأجيال حول الفن والثقافة.وأكد على أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز المشهد الثقافي في ليبيا، وتعيد إحياء الموروث الفني والتاريخي، مما يعزز دور الثقافة في إعادة إعمار المدينة ونشر رسالة السلام والتسامح.
https://sarabic.ae/20250306/العطاء-في-رمضان-جهود-فريق-إيه-للعمل-الخيري-والتطوعي-في-ليبيا-1098441614.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098846850_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0e7c3b6c7e9eabd737bd51d609f2ce20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منوعات
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, منوعات

"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي وسط أجواء ثقافية وفنية مميزة

21:05 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 22:01 GMT 21.03.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
انطلاق فعاليات ليالي سوق الجريد في بنغازي بمزيج من التراث والفن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
شهدت مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تمزج بين عبق التاريخ والفن الأصيل والثقافة، في أجواء احتفالية تعكس الهوية التراثية للمدينة.
وتتضمن الفعاليات عروضًا موسيقية للموشحات والإنشاد الديني، إضافة إلى أمسيات شعرية وسهرات طرب شعبي، حيث يشارك فيها عدد من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالتراث والفن.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
انطلاق فعاليات ليالي سوق الجريد في بنغازي بمزيج من التراث والفن - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
انطلاق فعاليات ليالي سوق الجريد في بنغازي بمزيج من التراث والفن - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
انطلاق فعاليات ليالي سوق الجريد في بنغازي بمزيج من التراث والفن - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
انطلاق فعاليات ليالي سوق الجريد في بنغازي بمزيج من التراث والفن - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
ويعد سوق الجريد من أقدم الأسواق التاريخية في بنغازي، ويشكل اليوم وجهة ثقافية تجمع بين الماضي والحاضر، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء التراث الليبي وتعزيز التفاعل الثقافي بين الأجيال.
وشهدت الليلة الافتتاحية حضورًا لافتًا من أهالي المدينة والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الأصالة والانتماء للتراث الليبي.
ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات خلال اليومين المقبلين، مع تنوع في البرامج والأنشطة التي تحتفي بالموروث الثقافي والفني للمدينة، مما يجعلها محطة مهمة لعشاق التراث والفنون في ليبيا.
من جهته، أكد حمزة بوفراج، رئيس اللجنة العليا لفعاليات سوق الجريد في بنغازي، أن المؤسسة الليبية للإعلام أحيت للموسم الثاني على التوالي فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تتضمن أمسيات طربية وثقافية، بالإضافة إلى فن المالوف والموشحات.
وأوضح بوفراج في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذه الفعاليات تُقام تحت شعار "إعمار يا بنغازي"، في دلالة على عودة الحياة الثقافية إلى المدينة، خاصة في هذه المنطقة التي كانت سابقًا مقرًا للعمليات الإرهابية، لكنها اليوم تشهد انتعاشًا ثقافيًا يعكس روح الإصرار والتجدد.
فريق إيه للعمل الخيري والتطوعي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العطاء في رمضان.. جهود فريق "إيه" للعمل الخيري والتطوعي في ليبيا
6 مارس, 13:33 GMT
وأضاف أن إحياء هذه الليالي في سوق الجريد يمثل خطوة مهمة في تعزيز المشهد الثقافي والفني في بنغازي، وإبراز التراث الليبي الأصيل من خلال الموسيقى والشعر والفنون التقليدية، كما أشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس تعطش المجتمع لمثل هذه الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية وتجمع الأجيال حول الفن والثقافة.
وأكد على أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز المشهد الثقافي في ليبيا، وتعيد إحياء الموروث الفني والتاريخي، مما يعزز دور الثقافة في إعادة إعمار المدينة ونشر رسالة السلام والتسامح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала