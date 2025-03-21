"سبوتنيك" ترصد انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي وسط أجواء ثقافية وفنية مميزة
21:05 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 22:01 GMT 21.03.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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شهدت مدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تمزج بين عبق التاريخ والفن الأصيل والثقافة، في أجواء احتفالية تعكس الهوية التراثية للمدينة.
وتتضمن الفعاليات عروضًا موسيقية للموشحات والإنشاد الديني، إضافة إلى أمسيات شعرية وسهرات طرب شعبي، حيث يشارك فيها عدد من الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، إلى جانب نخبة من المثقفين والمهتمين بالتراث والفن.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن
ويعد سوق الجريد من أقدم الأسواق التاريخية في بنغازي، ويشكل اليوم وجهة ثقافية تجمع بين الماضي والحاضر، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إحياء التراث الليبي وتعزيز التفاعل الثقافي بين الأجيال.
وشهدت الليلة الافتتاحية حضورًا لافتًا من أهالي المدينة والزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية، وسط أجواء احتفالية تعكس روح الأصالة والانتماء للتراث الليبي.
ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات خلال اليومين المقبلين، مع تنوع في البرامج والأنشطة التي تحتفي بالموروث الثقافي والفني للمدينة، مما يجعلها محطة مهمة لعشاق التراث والفنون في ليبيا.
🎥 انطلاق فعاليات "ليالي سوق الجريد" في بنغازي بمزيج من التراث والفن انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات "ليالي سوق الجريد" في مدينة بنغازي، في أجواء احتفالية تجمع بين عبق التاريخ والفن الأصيل والثقافة، مما يعكس الهوية التراثية للمدينة. pic.twitter.com/vx9ioc4ttA— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 21, 2025
من جهته، أكد حمزة بوفراج، رئيس اللجنة العليا لفعاليات سوق الجريد في بنغازي، أن المؤسسة الليبية للإعلام أحيت للموسم الثاني على التوالي فعاليات "ليالي سوق الجريد"، التي تتضمن أمسيات طربية وثقافية، بالإضافة إلى فن المالوف والموشحات.
وأوضح بوفراج في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذه الفعاليات تُقام تحت شعار "إعمار يا بنغازي"، في دلالة على عودة الحياة الثقافية إلى المدينة، خاصة في هذه المنطقة التي كانت سابقًا مقرًا للعمليات الإرهابية، لكنها اليوم تشهد انتعاشًا ثقافيًا يعكس روح الإصرار والتجدد.
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وأضاف أن إحياء هذه الليالي في سوق الجريد يمثل خطوة مهمة في تعزيز المشهد الثقافي والفني في بنغازي، وإبراز التراث الليبي الأصيل من خلال الموسيقى والشعر والفنون التقليدية، كما أشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعكس تعطش المجتمع لمثل هذه الفعاليات التي تعزز الهوية الوطنية وتجمع الأجيال حول الفن والثقافة.
وأكد على أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز المشهد الثقافي في ليبيا، وتعيد إحياء الموروث الفني والتاريخي، مما يعزز دور الثقافة في إعادة إعمار المدينة ونشر رسالة السلام والتسامح.