سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية

يحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75. في هذه المناسبة، تقدم "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الحية من مسيرة الوزير الدبلوماسية.