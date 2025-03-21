سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمسك بسمكة كبيرة خلال استمتاعه بقضاء إجازة على البحر.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمسك بسمكة كبيرة خلال استمتاعه بقضاء إجازة على البحر.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجلسان معًا في مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية في باريس، فرنسا.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجلسان معًا في مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية في باريس، فرنسا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، خلال استقبالهما في دار الاستقبال التابعة لوزارة الخارجية بالـ"تشاك تشاك" ورغيف الخبز، قبل حفل افتتاح البرنامج الدولي "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، خلال استقبالهما في دار الاستقبال التابعة لوزارة الخارجية بالـ"تشاك تشاك" ورغيف الخبز، قبل حفل افتتاح البرنامج الدولي "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022".
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التقاط الصور لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ.
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التقاط الصور لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حفل تقديم الجوائز الحكومية في الكرملين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حفل تقديم الجوائز الحكومية في الكرملين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلة صيد في خانتي مانسيسك غربي سيبيريا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلة صيد في خانتي مانسيسك غربي سيبيريا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع على هامش مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، أيسلندا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع على هامش مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، أيسلندا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الثالث من اليمين) في سباق بالقوارب على طول مجرى المياه في مركز التزلج بالقوارب الإقليمي في أوكولوفكا، مقاطعة نوفغورود.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الثالث من اليمين) في سباق بالقوارب على طول مجرى المياه في مركز التزلج بالقوارب الإقليمي في أوكولوفكا، مقاطعة نوفغورود.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقصورة طائرة خلال رحلة في رحلة عمل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقصورة طائرة خلال رحلة في رحلة عمل.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونكالفيس، في اجتماع في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونكالفيس، في اجتماع في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبتسم خلال الاستمتاع بقضاء إحدى الإجازات.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبتسم خلال الاستمتاع بقضاء إحدى الإجازات.
لافروف برفقة نائب الممثل الدائم للعراق سعيد حسن أثناء مغادرتهما مشاورات مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1997.
لافروف برفقة نائب الممثل الدائم للعراق سعيد حسن أثناء مغادرتهما مشاورات مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1997.
لافروف قبل بدء المفاوضات الروسية القرغيزية بصيغة موسعة بمشاركة الوفود في مقر إقامة الرئيس القرغيزي بالقرب من بيشكيك.
لافروف قبل بدء المفاوضات الروسية القرغيزية بصيغة موسعة بمشاركة الوفود في مقر إقامة الرئيس القرغيزي بالقرب من بيشكيك.
لافروف خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني لكبار السياسيين الروس والفنانين المشهورين "روزيتش ستاركو" والمنتخب الوطني لنجوم البوب الإيطاليين "ناسيونالي إيطاليانو كانتانتي".
لافروف خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني لكبار السياسيين الروس والفنانين المشهورين "روزيتش ستاركو" والمنتخب الوطني لنجوم البوب الإيطاليين "ناسيونالي إيطاليانو كانتانتي".
لافروف في مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى موسكو.
لافروف في مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى موسكو.
لافروف يجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.
لافروف يجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلة عمل.