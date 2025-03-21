سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250321/سيرغي-لافروف-في-75-عاما-صور-حية-من-مسيرته-الدبلوماسية-1098825047.html
سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية
سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
يحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75. في هذه المناسبة، تقدم "سبوتنيك" مجموعة من أبرز... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:44+0000
2025-03-21T08:50+0000
وسائط متعددة
صور
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098825220_0:96:2048:1248_1920x0_80_0_0_d44a81f116f5bfa06e3ffa7d9861a966.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098825220_129:0:1920:1343_1920x0_80_0_0_0696cac958733c33c59c77dc021dc5b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, سيرغي لافروف
фото, صور, سيرغي لافروف

سيرغي لافروف في 75 عاما.. صور حية من مسيرته الدبلوماسية

08:44 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 08:50 GMT 21.03.2025)
تابعنا عبر
يحتفل كبير الدبلوماسيين الروس، وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة 21 مارس/ آذار الجاري، بعيد ميلاده الـ75. في هذه المناسبة، تقدم "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور الحية من مسيرة الوزير الدبلوماسية.
© Sputnik . Eduard Pesov

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمسك بسمكة كبيرة خلال استمتاعه بقضاء إجازة على البحر.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمسك بسمكة كبيرة خلال استمتاعه بقضاء إجازة على البحر. - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Eduard Pesov

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمسك بسمكة كبيرة خلال استمتاعه بقضاء إجازة على البحر.

© AP Photo / Carolyn Kaster

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجلسان معًا في مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية في باريس، فرنسا.

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجلسان معًا في مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
2/17
© AP Photo / Carolyn Kaster

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجلسان معًا في مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية في باريس، فرنسا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، خلال استقبالهما في دار الاستقبال التابعة لوزارة الخارجية بالـ"تشاك تشاك" ورغيف الخبز، قبل حفل افتتاح البرنامج الدولي "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، خلال استقبالهما في دار الاستقبال التابعة لوزارة الخارجية بالـ&quot;تشاك تشاك&quot; ورغيف الخبز، قبل حفل افتتاح البرنامج الدولي &quot;قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022&quot;. - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ورئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، خلال استقبالهما في دار الاستقبال التابعة لوزارة الخارجية بالـ"تشاك تشاك" ورغيف الخبز، قبل حفل افتتاح البرنامج الدولي "قازان - عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي 2022".

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التقاط الصور لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التقاط الصور لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة &quot;بريكس&quot; في جوهانسبرغ. - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حفل التقاط الصور لرؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حفل تقديم الجوائز الحكومية في الكرملين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حفل تقديم الجوائز الحكومية في الكرملين. - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال حفل تقديم الجوائز الحكومية في الكرملين.

© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلة صيد في خانتي مانسيسك غربي سيبيريا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلة صيد في خانتي مانسيسك غربي سيبيريا. - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في رحلة صيد في خانتي مانسيسك غربي سيبيريا.

© Sputnik . Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع على هامش مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، أيسلندا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع على هامش مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اجتماع على هامش مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك، أيسلندا.

© Sputnik . Konstantin Chalabov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الثالث من اليمين) في سباق بالقوارب على طول مجرى المياه في مركز التزلج بالقوارب الإقليمي في أوكولوفكا، مقاطعة نوفغورود.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الثالث من اليمين) في سباق بالقوارب على طول مجرى المياه في مركز التزلج بالقوارب الإقليمي في أوكولوفكا، مقاطعة نوفغورود. - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Konstantin Chalabov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (الثالث من اليمين) في سباق بالقوارب على طول مجرى المياه في مركز التزلج بالقوارب الإقليمي في أوكولوفكا، مقاطعة نوفغورود.

© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقصورة طائرة خلال رحلة في رحلة عمل.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقصورة طائرة خلال رحلة في رحلة عمل. - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقصورة طائرة خلال رحلة في رحلة عمل.

© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونكالفيس، في اجتماع في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونكالفيس، في اجتماع في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . POOL/Valeriy Sharifulin
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف غونكالفيس، في اجتماع في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبتسم خلال الاستمتاع بقضاء إحدى الإجازات.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبتسم خلال الاستمتاع بقضاء إحدى الإجازات. - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبتسم خلال الاستمتاع بقضاء إحدى الإجازات.

© AP Photo / Richard Drew

لافروف برفقة نائب الممثل الدائم للعراق سعيد حسن أثناء مغادرتهما مشاورات مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1997.

 لافروف برفقة نائب الممثل الدائم للعراق سعيد حسن أثناء مغادرتهما مشاورات مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1997. - سبوتنيك عربي
12/17
© AP Photo / Richard Drew

لافروف برفقة نائب الممثل الدائم للعراق سعيد حسن أثناء مغادرتهما مشاورات مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1997.

© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور

لافروف قبل بدء المفاوضات الروسية القرغيزية بصيغة موسعة بمشاركة الوفود في مقر إقامة الرئيس القرغيزي بالقرب من بيشكيك.

لافروف قبل بدء المفاوضات الروسية القرغيزية بصيغة موسعة بمشاركة الوفود في مقر إقامة الرئيس القرغيزي بالقرب من بيشكيك. - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لافروف قبل بدء المفاوضات الروسية القرغيزية بصيغة موسعة بمشاركة الوفود في مقر إقامة الرئيس القرغيزي بالقرب من بيشكيك.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

لافروف خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني لكبار السياسيين الروس والفنانين المشهورين "روزيتش ستاركو" والمنتخب الوطني لنجوم البوب الإيطاليين "ناسيونالي إيطاليانو كانتانتي".

 لافروف خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني لكبار السياسيين الروس والفنانين المشهورين &quot;روزيتش ستاركو&quot; والمنتخب الوطني لنجوم البوب الإيطاليين &quot;ناسيونالي إيطاليانو كانتانتي&quot;. - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

لافروف خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم بين المنتخب الوطني لكبار السياسيين الروس والفنانين المشهورين "روزيتش ستاركو" والمنتخب الوطني لنجوم البوب الإيطاليين "ناسيونالي إيطاليانو كانتانتي".

© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصور

لافروف في مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى موسكو.

لافروف في مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى موسكو. - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور

لافروف في مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة خلال رحلة من لندن إلى موسكو.

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

لافروف يجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.

لافروف يجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران. - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

لافروف يجتمع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران.

© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلة عمل.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلة عمل. - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال رحلة عمل.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала