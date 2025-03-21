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في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو
في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو
سبوتنيك عربي
خلال مقابلة تلفزيونية، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة بالضغط على زر أحمر على مكتبه في البيت الأبيض، ما أثار لحظة توتر ودهشة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T13:14+0000
2025-03-21T13:18+0000
دونالد ترامب
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لكن سرعان ما انكشف الأمر، حيث انفجر ترامب ضاحكا موضحا أن الزر ليس سوى طريقة لطلب مشروب "كوكاكولا"، في مشهد اعتاد تكراره لممازحة زواره وإثارة المفاجأة.وبحسب التقارير، كان زر الكولا من أول الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها فور عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بإزالته عام 2021.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل حول الزر الأحمر، ففي مقابلة سابقة عام 2017، أكد أن الزر ليس له علاقة بالأسلحة النووية، بل للطلب السريع لمشروب كوكاكولا. كما كشف المساعد السابق كريس سيمز، في عام 2019، أن ترامب اعتاد استخدامه لمزاح الزوار، حيث كان يضغط عليه فجأة، فيرتبك الحاضرون قبل أن يدخل أحد الموظفين بكوب المشروب، ليضحك الرئيس الأمريكي ساخرا.
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-يعلق-على-مزاعم-اطلاع-ماسك-على-خطط-حرب-محتملة-مع-الصين-1098831324.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو

في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو

13:14 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 21.03.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
خلال مقابلة تلفزيونية، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة بالضغط على زر أحمر على مكتبه في البيت الأبيض، ما أثار لحظة توتر ودهشة.
لكن سرعان ما انكشف الأمر، حيث انفجر ترامب ضاحكا موضحا أن الزر ليس سوى طريقة لطلب مشروب "كوكاكولا"، في مشهد اعتاد تكراره لممازحة زواره وإثارة المفاجأة.
وكان ترامب يتحدث مع مذيعة شبكة إعلام أمريكية شهيرة، وأشار إلى الصندوق الخشبي الصغير الذي يضم الزر الأحمر، مازحا: "الجميع يعتقد أن الضغط عليه يعني نهاية العالم"، في إشارة إلى الزر النووي الشهير، قبل أن يوضح أنه يستخدمه ببساطة لطلب مشروبه الغازي المفضل.
وبحسب التقارير، كان زر الكولا من أول الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها فور عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بإزالته عام 2021.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وابنه البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
ترامب يعلق على مزاعم اطلاع ماسك على خطط حرب محتملة مع الصين
10:10 GMT
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل حول الزر الأحمر، ففي مقابلة سابقة عام 2017، أكد أن الزر ليس له علاقة بالأسلحة النووية، بل للطلب السريع لمشروب كوكاكولا.
كما كشف المساعد السابق كريس سيمز، في عام 2019، أن ترامب اعتاد استخدامه لمزاح الزوار، حيث كان يضغط عليه فجأة، فيرتبك الحاضرون قبل أن يدخل أحد الموظفين بكوب المشروب، ليضحك الرئيس الأمريكي ساخرا.
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