https://sarabic.ae/20250321/في-لقطة-طريفة-ترامب-يكرر-مزاحه-الشهير-أمام-ضيوفه-بالضغط-على-الزر-النووي-فيديو-1098838891.html

في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو

في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو

سبوتنيك عربي

خلال مقابلة تلفزيونية، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة بالضغط على زر أحمر على مكتبه في البيت الأبيض، ما أثار لحظة توتر ودهشة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T13:14+0000

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لكن سرعان ما انكشف الأمر، حيث انفجر ترامب ضاحكا موضحا أن الزر ليس سوى طريقة لطلب مشروب "كوكاكولا"، في مشهد اعتاد تكراره لممازحة زواره وإثارة المفاجأة.وبحسب التقارير، كان زر الكولا من أول الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها فور عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بإزالته عام 2021.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل حول الزر الأحمر، ففي مقابلة سابقة عام 2017، أكد أن الزر ليس له علاقة بالأسلحة النووية، بل للطلب السريع لمشروب كوكاكولا. كما كشف المساعد السابق كريس سيمز، في عام 2019، أن ترامب اعتاد استخدامه لمزاح الزوار، حيث كان يضغط عليه فجأة، فيرتبك الحاضرون قبل أن يدخل أحد الموظفين بكوب المشروب، ليضحك الرئيس الأمريكي ساخرا.

https://sarabic.ae/20250321/ترامب-يعلق-على-مزاعم-اطلاع-ماسك-على-خطط-حرب-محتملة-مع-الصين-1098831324.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو