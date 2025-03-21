https://sarabic.ae/20250321/في-لقطة-طريفة-ترامب-يكرر-مزاحه-الشهير-أمام-ضيوفه-بالضغط-على-الزر-النووي-فيديو-1098838891.html
في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو
في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو
سبوتنيك عربي
خلال مقابلة تلفزيونية، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة بالضغط على زر أحمر على مكتبه في البيت الأبيض، ما أثار لحظة توتر ودهشة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T13:14+0000
2025-03-21T13:14+0000
2025-03-21T13:18+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الأخبار
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
لكن سرعان ما انكشف الأمر، حيث انفجر ترامب ضاحكا موضحا أن الزر ليس سوى طريقة لطلب مشروب "كوكاكولا"، في مشهد اعتاد تكراره لممازحة زواره وإثارة المفاجأة.وبحسب التقارير، كان زر الكولا من أول الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها فور عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بإزالته عام 2021.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل حول الزر الأحمر، ففي مقابلة سابقة عام 2017، أكد أن الزر ليس له علاقة بالأسلحة النووية، بل للطلب السريع لمشروب كوكاكولا. كما كشف المساعد السابق كريس سيمز، في عام 2019، أن ترامب اعتاد استخدامه لمزاح الزوار، حيث كان يضغط عليه فجأة، فيرتبك الحاضرون قبل أن يدخل أحد الموظفين بكوب المشروب، ليضحك الرئيس الأمريكي ساخرا.
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-يعلق-على-مزاعم-اطلاع-ماسك-على-خطط-حرب-محتملة-مع-الصين-1098831324.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار, نادي الفيديو
في لقطة طريفة.. ترامب يكرر مزاحه الشهير أمام ضيوفه بالضغط على "الزر النووي".. فيديو
13:14 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 21.03.2025)
خلال مقابلة تلفزيونية، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة بالضغط على زر أحمر على مكتبه في البيت الأبيض، ما أثار لحظة توتر ودهشة.
لكن سرعان ما انكشف الأمر، حيث انفجر ترامب ضاحكا موضحا أن الزر ليس سوى طريقة لطلب مشروب "كوكاكولا"، في مشهد اعتاد تكراره لممازحة زواره وإثارة المفاجأة.
وكان ترامب يتحدث مع مذيعة شبكة إعلام أمريكية شهيرة، وأشار إلى الصندوق الخشبي الصغير الذي يضم الزر الأحمر، مازحا: "الجميع يعتقد أن الضغط عليه يعني نهاية العالم"، في إشارة إلى الزر النووي الشهير، قبل أن يوضح أنه يستخدمه ببساطة لطلب مشروبه الغازي المفضل.
وبحسب التقارير، كان زر الكولا من أول الأشياء التي أعاد ترامب تركيبها فور عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، بعد أن قام الرئيس السابق جو بايدن بإزالته عام 2021.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها ترامب الجدل حول الزر الأحمر، ففي مقابلة سابقة عام 2017، أكد أن الزر ليس له علاقة بالأسلحة النووية، بل للطلب السريع لمشروب كوكاكولا.
كما كشف المساعد السابق كريس سيمز، في عام 2019، أن ترامب اعتاد استخدامه لمزاح الزوار، حيث كان يضغط عليه فجأة، فيرتبك الحاضرون قبل أن يدخل أحد الموظفين بكوب المشروب، ليضحك الرئيس الأمريكي ساخرا.