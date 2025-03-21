الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

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يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025.