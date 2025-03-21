الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط.
يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط.
نهر شيكاغو مُصبوغ باللون الأخضر كجزء من احتفالات عيد القديس باتريك السنوية، السبت 15 مارس/آذار 2025، في شيكاغو.
نهر شيكاغو مُصبوغ باللون الأخضر كجزء من احتفالات عيد القديس باتريك السنوية، السبت 15 مارس/آذار 2025، في شيكاغو.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تشكر أبو محمود، الذي يشرف على المقبرة المحلية في حي جوبر المدمر بدمشق.
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تشكر أبو محمود، الذي يشرف على المقبرة المحلية في حي جوبر المدمر بدمشق.
سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة يطلون من شرفاتهم للاحتفال بإفطار جماعي، وهو الوجبة التي يختتمون بها صيامهم عند غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر، السبت 15 مارس/آذار 2025.
سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة يطلون من شرفاتهم للاحتفال بإفطار جماعي، وهو الوجبة التي يختتمون بها صيامهم عند غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر، السبت 15 مارس/آذار 2025.
يُعرض تمثال هيليوس للشمس، من إبداع لوك جيرام، في قاعة "سيتون ديلافال" التابعة للصندوق الوطني في نورثمبرلاند. يعرض هيليوس صورًا مفصلة لسطح الشمس، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من وكالة ناسا.
يُعرض تمثال هيليوس للشمس، من إبداع لوك جيرام، في قاعة "سيتون ديلافال" التابعة للصندوق الوطني في نورثمبرلاند. يعرض هيليوس صورًا مفصلة لسطح الشمس، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من وكالة ناسا.
في هذه الصورة، التي قدمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تعمل فرق الدعم على مركبة سبيس إكس دراغون الفضائية بعد هبوطها بفترة وجيزة، وعلى متنها رواد فضاء ناسا نيك هيج وسوني ويليامز وبوتش ويلمور، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، في 18 مارس 2025 قبالة ساحل تالاهاسي، فلوريدا.
في هذه الصورة، التي قدمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تعمل فرق الدعم على مركبة سبيس إكس دراغون الفضائية بعد هبوطها بفترة وجيزة، وعلى متنها رواد فضاء ناسا نيك هيج وسوني ويليامز وبوتش ويلمور، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، في 18 مارس 2025 قبالة ساحل تالاهاسي، فلوريدا.
أكراد عراقيون يحملون مشاعل مضيئة يصعدون جبلًا خلال موكب للاحتفال بعيد النوروز، في عكرا، في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، الخميس 20 مارس/آذار 2025.
أكراد عراقيون يحملون مشاعل مضيئة يصعدون جبلًا خلال موكب للاحتفال بعيد النوروز، في عكرا، في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، الخميس 20 مارس/آذار 2025.
التدريب القتالي لمقاتلي فيلق المتطوعين في جمهورية لوغانسك الشعبية.
التدريب القتالي لمقاتلي فيلق المتطوعين في جمهورية لوغانسك الشعبية.
يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025.
يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطهيان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطهيان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
يدفع الناس سيارة من جانبها أثناء الاحتجاج بالقرب من منزل صاحب ملهى ليلي كان مسرحًا لحريق هائل، بعد وقفة احتجاجية للضحايا في بلدة كوتشاني، مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 17 مارس 2025.
يدفع الناس سيارة من جانبها أثناء الاحتجاج بالقرب من منزل صاحب ملهى ليلي كان مسرحًا لحريق هائل، بعد وقفة احتجاجية للضحايا في بلدة كوتشاني، مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 17 مارس 2025.
شارك أفراد من الجمهور في احتفالات مهرجان هولي في حديقة روكن جلين في غلاسكو، اسكتلندا، في 15 مارس 2025.
شارك أفراد من الجمهور في احتفالات مهرجان هولي في حديقة روكن جلين في غلاسكو، اسكتلندا، في 15 مارس 2025.