الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250321/1098833570.html
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T07:45+0000
2025-03-21T12:41+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098833740_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3db8ab1032ffe09b6cb5c09c730e8a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098833740_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_d2b203e70f64ed1cb7a7770e9db0256c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

07:45 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 12:41 GMT 21.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Gregorio Borgia

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط.

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Gregorio Borgia

يؤدي راقصو التانغو عرضًا للبابا فرانسيس خارج عيادة أغوستينو جيميلي في روما، الأحد 16 مارس/آذار 2025، حيث يتلقى العلاج من الالتهاب الرئوي الثنائي منذ 14 فبراير/شباط.

© AP Photo / Erin Hooley

نهر شيكاغو مُصبوغ باللون الأخضر كجزء من احتفالات عيد القديس باتريك السنوية، السبت 15 مارس/آذار 2025، في شيكاغو.

نهر شيكاغو مُصبوغ باللون الأخضر كجزء من احتفالات عيد القديس باتريك السنوية، السبت 15 مارس/آذار 2025، في شيكاغو. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Erin Hooley

نهر شيكاغو مُصبوغ باللون الأخضر كجزء من احتفالات عيد القديس باتريك السنوية، السبت 15 مارس/آذار 2025، في شيكاغو.

© Getty Images / Picture alliance/Hannes P. Albert

أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تشكر أبو محمود، الذي يشرف على المقبرة المحلية في حي جوبر المدمر بدمشق.

أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تشكر أبو محمود، الذي يشرف على المقبرة المحلية في حي جوبر المدمر بدمشق. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / Picture alliance/Hannes P. Albert

أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تشكر أبو محمود، الذي يشرف على المقبرة المحلية في حي جوبر المدمر بدمشق.

© AP Photo / Amr Nabil

سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة يطلون من شرفاتهم للاحتفال بإفطار جماعي، وهو الوجبة التي يختتمون بها صيامهم عند غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر، السبت 15 مارس/آذار 2025.

سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة يطلون من شرفاتهم للاحتفال بإفطار جماعي، وهو الوجبة التي يختتمون بها صيامهم عند غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر، السبت 15 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Amr Nabil

سكان عزبة حمادة في حي المطرية بالقاهرة يطلون من شرفاتهم للاحتفال بإفطار جماعي، وهو الوجبة التي يختتمون بها صيامهم عند غروب الشمس، خلال شهر رمضان المبارك في القاهرة، مصر، السبت 15 مارس/آذار 2025.

© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

يُعرض تمثال هيليوس للشمس، من إبداع لوك جيرام، في قاعة "سيتون ديلافال" التابعة للصندوق الوطني في نورثمبرلاند. يعرض هيليوس صورًا مفصلة لسطح الشمس، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من وكالة ناسا.

يُعرض تمثال هيليوس للشمس، من إبداع لوك جيرام، في قاعة &quot;سيتون ديلافال&quot; التابعة للصندوق الوطني في نورثمبرلاند. يعرض هيليوس صورًا مفصلة لسطح الشمس، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من وكالة ناسا. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

يُعرض تمثال هيليوس للشمس، من إبداع لوك جيرام، في قاعة "سيتون ديلافال" التابعة للصندوق الوطني في نورثمبرلاند. يعرض هيليوس صورًا مفصلة لسطح الشمس، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية من وكالة ناسا.

© Getty Images / NASA/Handout/Keegan Barber

في هذه الصورة، التي قدمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تعمل فرق الدعم على مركبة سبيس إكس دراغون الفضائية بعد هبوطها بفترة وجيزة، وعلى متنها رواد فضاء ناسا نيك هيج وسوني ويليامز وبوتش ويلمور، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، في 18 مارس 2025 قبالة ساحل تالاهاسي، فلوريدا.

في هذه الصورة، التي قدمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تعمل فرق الدعم على مركبة سبيس إكس دراغون الفضائية بعد هبوطها بفترة وجيزة، وعلى متنها رواد فضاء ناسا نيك هيج وسوني ويليامز وبوتش ويلمور، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، في 18 مارس 2025 قبالة ساحل تالاهاسي، فلوريدا. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / NASA/Handout/Keegan Barber

في هذه الصورة، التي قدمتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، تعمل فرق الدعم على مركبة سبيس إكس دراغون الفضائية بعد هبوطها بفترة وجيزة، وعلى متنها رواد فضاء ناسا نيك هيج وسوني ويليامز وبوتش ويلمور، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف، في 18 مارس 2025 قبالة ساحل تالاهاسي، فلوريدا.

© AP Photo / Hadi Mizban

أكراد عراقيون يحملون مشاعل مضيئة يصعدون جبلًا خلال موكب للاحتفال بعيد النوروز، في عكرا، في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، الخميس 20 مارس/آذار 2025.

أكراد عراقيون يحملون مشاعل مضيئة يصعدون جبلًا خلال موكب للاحتفال بعيد النوروز، في عكرا، في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، الخميس 20 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Hadi Mizban

أكراد عراقيون يحملون مشاعل مضيئة يصعدون جبلًا خلال موكب للاحتفال بعيد النوروز، في عكرا، في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، الخميس 20 مارس/آذار 2025.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

التدريب القتالي لمقاتلي فيلق المتطوعين في جمهورية لوغانسك الشعبية.

التدريب القتالي لمقاتلي فيلق المتطوعين في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

التدريب القتالي لمقاتلي فيلق المتطوعين في جمهورية لوغانسك الشعبية.

© Getty Images / NurPhoto/Gerardo Vieyra

يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025.

يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / NurPhoto/Gerardo Vieyra

يسعى بيدرو إنريكي هاسيس لاغو، ممثل حزب مورينا في كونغرس مدينة مكسيكو، إلى إزالة قرون الثيران من نظام الحماية، ويبدو منزعجًا بشكل واضح ويحظى بحماية الشرطة بعد الموافقة على القرار الذي يحظر مصارعة الثيران العنيفة، بناءً على المبادرة التي قدمتها عمدة المدينة كلارا بروجادا، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 18 مارس 2025.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطهيان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.

الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطهيان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Jehad Alshrafi

الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطهيان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.

© AP Photo / Armin Durgut

يدفع الناس سيارة من جانبها أثناء الاحتجاج بالقرب من منزل صاحب ملهى ليلي كان مسرحًا لحريق هائل، بعد وقفة احتجاجية للضحايا في بلدة كوتشاني، مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 17 مارس 2025.

يدفع الناس سيارة من جانبها أثناء الاحتجاج بالقرب من منزل صاحب ملهى ليلي كان مسرحًا لحريق هائل، بعد وقفة احتجاجية للضحايا في بلدة كوتشاني، مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 17 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Armin Durgut

يدفع الناس سيارة من جانبها أثناء الاحتجاج بالقرب من منزل صاحب ملهى ليلي كان مسرحًا لحريق هائل، بعد وقفة احتجاجية للضحايا في بلدة كوتشاني، مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 17 مارس 2025.

© Getty Images / Jeff J Mitchell

شارك أفراد من الجمهور في احتفالات مهرجان هولي في حديقة روكن جلين في غلاسكو، اسكتلندا، في 15 مارس 2025.

شارك أفراد من الجمهور في احتفالات مهرجان هولي في حديقة روكن جلين في غلاسكو، اسكتلندا، في 15 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / Jeff J Mitchell

شارك أفراد من الجمهور في احتفالات مهرجان هولي في حديقة روكن جلين في غلاسكو، اسكتلندا، في 15 مارس 2025.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала