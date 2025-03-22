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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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17:00 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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الإنسان والثقافة
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250322/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-47-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098849490.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T04:20+0000
2025-03-22T04:21+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".وكشف البيان بالتفصيل عن مواقع إسقاط المسيرات: "12 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 11 فوق مقاطعة بيلغورود، 6 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 4 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، 3 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، طائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وكورسك، وسامارا، سبع طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار واحدة، فوق بحر آزوف".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.القوات الروسية تنفذ 13 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية--1098767547.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل

04:20 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 04:21 GMT 22.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400"
نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس - 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".
وكشف البيان بالتفصيل عن مواقع إسقاط المسيرات: "12 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 11 فوق مقاطعة بيلغورود، 6 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 4 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، 3 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، طائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وكورسك، وسامارا، سبع طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار واحدة، فوق بحر آزوف".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور بيلغورود ويدمر عددا من الآليات العسكرية
19 مارس, 10:23 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.
القوات الروسية تنفذ 13 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
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