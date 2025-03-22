https://sarabic.ae/20250322/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-47-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1098849490.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T04:20+0000
2025-03-22T04:20+0000
2025-03-22T04:21+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".وكشف البيان بالتفصيل عن مواقع إسقاط المسيرات: "12 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 11 فوق مقاطعة بيلغورود، 6 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 4 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، 3 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، طائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وكورسك، وسامارا، سبع طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار واحدة، فوق بحر آزوف".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.القوات الروسية تنفذ 13 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية--1098767547.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مقاطعات خلال الليل
04:20 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 04:21 GMT 22.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".
وكشف البيان بالتفصيل عن مواقع إسقاط المسيرات: "12 طائرة دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 11 فوق مقاطعة بيلغورود، 6 فوق أراضي مقاطعة روستوف، 4 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، 3 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، طائرة مسيرة واحدة، فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك، وكورسك، وسامارا، سبع طائرات دون طيار، فوق البحر الأسود، وطائرة دون طيار واحدة، فوق بحر آزوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.