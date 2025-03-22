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الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدة تولين ومدينة صور جنوبي لبنان
الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدة تولين ومدينة صور جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة تولين ومدينة صور، جنوبي البلاد. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T19:09+0000
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وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، اليوم السبت، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليقات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان. وأضاف أن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها.. ولن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية".
https://sarabic.ae/20250322/إسرائيل-تحمل-الحكومة-اللبنانية-مسؤولية-ما-يحدث-على-أراضيها-1098862497.html
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العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على بلدة تولين ومدينة صور جنوبي لبنان

19:09 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Hussein Mallaغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة تولين ومدينة صور، جنوبي البلاد.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، اليوم السبت، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تولين أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص من بينهم طفلة وإصابة أحد عشر آخرين بجروح من بينهم طفلان".
وأضاف في بيان لاحق، أنه "استشهد شخص وأصيب 7 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، تعليقات للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف لحزب الله في لبنان.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية ما يحدث على أراضيها"
18:35 GMT
وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليماتهما لجيش الدفاع الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، واستمرارًا للموجة الأولى من الهجمات هذا الصباح".
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها.. ولن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية".
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