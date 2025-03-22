https://sarabic.ae/20250322/إسرائيل-تحمل-الحكومة-اللبنانية-مسؤولية-ما-يحدث-على-أراضيها-1098862497.html

إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية ما يحدث على أراضيها"

إسرائيل تحمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية ما يحدث على أراضيها"

سبوتنيك عربي

حملَّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية "مسؤولية ما يحدث على أراضيها". 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T18:35+0000

2025-03-22T18:35+0000

2025-03-22T18:35+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، مساء اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية تتحمل "مسؤولية ما يحدث على أراضيها" وتطالب بعدم السماح باستهداف مواطنيها في التجمعات السكانية الشمالية.وأفاد الجيش في بيانه، بأن "إطلاق النار هذا الصباح باتجاه منطقة الجليل يشكل انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا مباشرا لمواطني دولة إسرائيل. وتقع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية تنفيذ الاتفاق".وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل، وذلك بعد مهاجمته لعشرات منصات إطلاق الصواريخ ومقرا كان ينطلق منه عناصر "حزب الله" في لبنان.وبدأت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في تنفيذ ضربات جوية موجهة ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه: "يهاجم جيش الدفاع في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان"، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية تركز على مناطق جنوب لبنان والنبطية.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن ذلك يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتنفيذ ضربات على "عشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان، وذلك ردًا على القصف الصاروخي الذي استهدف صباح اليوم بلدة المطلة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.

https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html

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