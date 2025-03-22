https://sarabic.ae/20250322/رئيس-النواب-اللبناني-المقاومة-ملتزمة-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-بصورة-كلية-1098861218.html

رئيس النواب اللبناني: المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية

رئيس النواب اللبناني: المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية

سبوتنيك عربي

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، التأكيد على أن المقاومة اللبنانية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T17:09+0000

2025-03-22T17:09+0000

2025-03-22T17:09+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، عن بيان لنبيه بري أن "لبنان ومقاومته التزما باتفاق وقف إطلاق النار بصورة كلية"، مضيفا أن "المستفيد الأول والأخير من جرّ لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير هو الكيان الصهيوني".ودعا رئيس النواب اللبناني "الجيش والسلطات القضائية والأمنية ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم في الجنوب".وشدد نبيه بري على اللبنانيين والقوى السياسية إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو الإسرائيلي.يأتي هذا بعد أن بدأت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في تنفيذ ضربات جوية موجهة ضد أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا قال فيه: "يهاجم جيش الدفاع في هذه الأثناء أهدافًا لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان"، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الموجة الأولى من الضربات الإسرائيلية تركز على مناطق جنوب لبنان والنبطية.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ذلك يأتي تزامنا مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتنفيذ ضربات على "عشرات الأهداف الإرهابية" في لبنان، وذلك ردًا على القصف الصاروخي الذي استهدف صباح اليوم بلدة المطلة.وأكد بيان الجيش الإسرائيلي، أن "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عن كل ما يحدث على أراضيها، وأن إسرائيل لن تسمح بأي مساس بمواطنيها أو بسيادتها، وستعمل بكل الوسائل لضمان أمن مواطنيها وسكان الشمال" لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وجاهز لتنفيذ أي أوامر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.

https://sarabic.ae/20250322/حزب-الله-ينفي-أي-علاقة-له-بإطلاق-الصواريخ-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-1098856127.html

https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html

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