https://sarabic.ae/20250310/برلماني-لبناني-لـ-سبوتنيك-التصعيد-الإسرائيلي-في-لبنان-يهدد-استقرار-وأمن-المنطقة-1098565565.html

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد استقرار وأمن المنطقة

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": التصعيد الإسرائيلي في لبنان يهدد استقرار وأمن المنطقة

سبوتنيك عربي

قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، أن التصعيد الجوي والبري، والاعتداءات التي طالت كافة المناطق الجنوبية في الأيام الأخيرة، يؤكد الطبيعة العدوانية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T19:27+0000

2025-03-10T19:27+0000

2025-03-10T19:27+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وتستمر في قضم أجزاء من الأراضي اللبنانية، لتزيد من مساحة الأرض المحتلة، دون أي تحرك من لجنة الإشراف والدول الراعية للاتفاق.وتابع: "وقف المجتمع الدولي صامتا وكأنه يعطي غطاءً للاعتداء الإسرائيلي، وإن لم يتحرك المعنيون دوليًا بهذا الوضع، يعتبرون شركاء بما يجري، وما يصيب لبنان، حيث استمرار هذا الواقع العدواني يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ولن يتوقف الأمر عند لبنان فقط".وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سرعة من قبل الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى لا تتطور الأوضاع باتجاه الاسوأ، نظرًا لأن المجريات والتطورات الحاصلة في المنطقة قد تساهم في زعزعة الاستقرار". ويعتقد البرلماني اللبناني، أن لبنان لن ينتظر طويلا للحفاظ على سيادته وإعادة أرضه المحتلة، لأن استعادة الأرض لا تقاس بأهمية المساحة، باعتبارها كرامة وطنية، واللبنانيون مجتمعون على استخدام كل الوسائل المتاحة للحفاظ على أرضه وكرامته.وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أن "جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على أحد الجنود اللبنانيين، وهو بلباسه المدني في خراج بلدة كفرشوبا الجنوبية".وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "جنود الاحتلال قاموا بنقل الجندي المصاب إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأضاف البيان، أن "هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة والمتزايدة من جانب إسرائيل، وآخرها إطلاق النار على أحد العسكريين أمس الأحد، في بلدة كفر كلا ما أدى إلى استشهاده، بالتزامن مع استمرار انتهاكات العدو لسيادة لبنان وأمنه".وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، كشف أن الجيش الإسرائيلي أعاد إقامة شريط حدودي جديد يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عمليا "إنشاء منطقة محتلة جديدة على الحدود الجنوبية للبنان".وقال بري، في تصريحات مع صحيفة "الديار": إن "لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض"، مشددًا على أن "أي تغيير في الوضع الحدودي يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا".ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكدا أن "لبنان لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأنهى قصفا بين إسرائيل و"حزب الله"، بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ 60 يوما.ولاحقا أعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، لكن الجيش الإسرائيلي تنصل من الاتفاق، وحافظ على 5 نقاط عسكرية له داخل الأراضي اللبنانية لم ينسحب منها.

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