https://sarabic.ae/20250322/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بقصف-بيروت-بعد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-1098850794.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف بيروت بعد إطلاق صواريخ من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بقصف بيروت بعد إطلاق صواريخ من لبنان

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالرد على الهجوم الصاروخي من لبنان، صباح اليوم السبت. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T07:01+0000

2025-03-22T07:01+0000

2025-03-22T07:01+0000

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وقال: "لن نسمح بواقع إطلاق النار من لبنان على بلدات الجليل، لقد وعدنا بأمن بلدات الجليل، وهذا ما سيحدث بالضبط". وأضاف كاتس أن "مصير المطلة هو مصير بيروت"، في تهديد واضح بقصف العاصمة اللبنانية، بعد إطلاق 5 صواريخ على البلدة الإسرائيلية الحدودية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي إطلاق نار من أراضيها، لقد أصدرت تعليماتي لجيش الدفاع الإسرائيلي بالرد وفقا لذلك".تأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد أن تم إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان قبل قليل على بلدة المطلة الإسرائيلية الحدودية.ووفقا للجيش الإسرائيلي في بيان له، فقد اعترضت الدفاعات الجوية جميع الصواريخ الثلاثة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. ودوّت صفارات الإنذار في المطلة وسط إطلاق الصواريخ، وهو الأول من لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، ولم يعلن "حزب الله" اللبناني مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.يذكر أن صفارات الإنذار أُطلقت مساء أمس في القدس ومنطقة غوش دان وبلدات السهل الساحلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تم إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي لفترة وجيزة أمام حركة الإقلاع والهبوط قبل استئنافها لاحقًا.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأضاف: "وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة"، محذرا شركات الطيران من أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)".ويأتي الهجوم، الذي يعد الرابع على إسرائيل خلال أيام، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، سبقه استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية يوم الثلاثاء الماضي بصاروخين مماثلين.

https://sarabic.ae/20250322/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-3-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-1098850551.html

https://sarabic.ae/20250321/أنصار-الله-تستهدف-مطار-بن-غوروين-في-إسرائيل-بصاروخ-باليستي-1098848488.html

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