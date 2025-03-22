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لجنة التحقيق الروسية: هجوم "كروكوس" الإرهابي تم التخطيط له من قبل استخبارات تابعة "لدولة غير صديقة"
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خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250322/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-3-صواريخ-أطلقت-من-لبنان-1098850551.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T06:54+0000
2025-03-22T06:54+0000
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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.في سياق متصل، أفادت تقارير من شبكات إعلامية مقربة من "حزب الله" بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا مدفعيًا على حي العين في بلدة ياحمر الشقيف جنوب لبنان، من جانبها، قالت بلدية متولا إنها "تواصل متابعة التطورات وتم إدخال السكان إلى مناطق محمية"، وفي مدينة كريات شمونة، تم إبلاغ السكان باتخاذ إجراءات وقائية.يذكر أن صفارات الإنذار أُطلقت مساء أمس في القدس ومنطقة غوش دان وبلدات السهل الساحلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تم إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي لفترة وجيزة أمام حركة الإقلاع والهبوط قبل استئنافها لاحقًا.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2". وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وأضاف: "وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة"، محذرا شركات الطيران من أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)".ويأتي الهجوم، الذي يعد الرابع على إسرائيل خلال أيام، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، سبقه استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية يوم الثلاثاء الماضي بصاروخين مماثلين.
https://sarabic.ae/20250321/قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطار-تدمر-العسكري-في-ريف-حمص-وسط-سوريا-1098848207.html
https://sarabic.ae/20250321/بعد-الاجتياح-البري-خبراء-إسرائيل-تسيطر-على-مساحات-واسعة-وتفصل-شمال-غزة-عن-جنوبها-1098842864.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان

06:54 GMT 22.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تشرع في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط المستوطنات شمال الضفة الغربية، 28 يونيو 2021
إسرائيل تشرع في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط المستوطنات شمال الضفة الغربية، 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو التابع له اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان نحو إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تمام الساعة 07:32 07:34 في بلدة المطلة الحدودية الإسرائيلية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تقارير إعلامية تفيد برصد خمسة صواريخ أطلقت نحو إسرائيل، سقط اثنان منها على الأرجح داخل الأراضي اللبنانية، بينما عبرت الثلاثة الأخرى إلى إسرائيل وتم اعتراضها، فيما أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أي بلاغات عن إصابات أو أضرار.
قصف قوات الجيش السوري لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في مخيم اليرموك، ريف دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
قصف إسرائيلي يستهدف مطار تدمر العسكري في ريف حمص وسط سوريا
أمس, 22:43 GMT
في سياق متصل، أفادت تقارير من شبكات إعلامية مقربة من "حزب الله" بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفًا مدفعيًا على حي العين في بلدة ياحمر الشقيف جنوب لبنان، من جانبها، قالت بلدية متولا إنها "تواصل متابعة التطورات وتم إدخال السكان إلى مناطق محمية"، وفي مدينة كريات شمونة، تم إبلاغ السكان باتخاذ إجراءات وقائية.
يذكر أن صفارات الإنذار أُطلقت مساء أمس في القدس ومنطقة غوش دان وبلدات السهل الساحلي، وذلك بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض صاروخًا واحدًا قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، كما تم إغلاق مطار بن غوريون الإسرائيلي لفترة وجيزة أمام حركة الإقلاع والهبوط قبل استئنافها لاحقًا.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2".
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
بعد الاجتياح البري.. خبراء: إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة وتفصل شمال غزة عن جنوبها
أمس, 15:59 GMT
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان له: "نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وإسنادا لمقاومته العزيزة الباسلة استهدفت القوة الصاروخية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح".
وأضاف: "وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال 48 ساعة"، محذرا شركات الطيران من أن ما يسمى بمطار بن غوريون أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان)".
ويأتي الهجوم، الذي يعد الرابع على إسرائيل خلال أيام، غداة إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري جنوب تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، سبقه استهداف مطار بن غوريون وقاعدة نيفاتيم الجوية يوم الثلاثاء الماضي بصاروخين مماثلين.
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