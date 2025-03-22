https://sarabic.ae/20250322/كيف-تضع-3-بقرات-في-سيارة-صغيرة؟--فيديو-1098857820.html
كيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
كيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للدهشة يظهر رجلا يضع ثلاث بقرات داخل سيارة فولغا في مدينة فلاديكافكاز الروسية. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T13:51+0000
2025-03-22T13:51+0000
2025-03-22T14:12+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/16/1098857663_0:287:697:679_1920x0_80_0_0_7726e0c54e190f477a27610edf51dba2.jpg
وتبين المشاهد لحظة قيام صاحب السيارة بدفع البقرات الثلاثة بقوة كي يضعها داخل السيارة في مشهد غريب.المشهد غير المعتاد أثار تعليقات طريفة وتساؤلات حول كيفية نجاحه في ذلك.قفزة جانبية متقنة لروبوت صيني تثير الإعجاب... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/16/1098857663_0:222:697:745_1920x0_80_0_0_7bfae2a537ccc659fb90a77709d4592b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
كيف تضع 3 بقرات في سيارة صغيرة؟ ... فيديو
13:51 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 14:12 GMT 22.03.2025)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للدهشة يظهر رجلا يضع ثلاث بقرات داخل سيارة فولغا في مدينة فلاديكافكاز الروسية.
وتبين المشاهد لحظة قيام صاحب السيارة بدفع البقرات الثلاثة بقوة كي يضعها داخل السيارة في مشهد غريب.
وقام الرجل بدفع البقرات الواحدة تلو الأخرى، بحسب تعليقات المواطنين على الفيديو الذي انتشر بشكل واسع، حيث يظهر رأس البقرة الثانية من أسفل الباب قبل أن يدفعها السائق إلى الداخل ويغلق الباب بشدة.
المشهد غير المعتاد أثار تعليقات طريفة وتساؤلات حول كيفية نجاحه في ذلك.