https://sarabic.ae/20250322/ما-أسباب-إقالة-رئيس-الوزراء-التونسي-1098857111.html

ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي؟

ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي؟

سبوتنيك عربي

أنهي الرئيس التونسي، قيس سعيد، مهام رئيس الحكومة، كمال المدوري، أمس الجمعة، وعين الوزيرة، سارة الزعفراني الزنزري خلفا له. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T13:46+0000

2025-03-22T13:46+0000

2025-03-22T13:46+0000

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ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي سبوتنيك عربي ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيد استقبل الزعفراني، وكلفها برئاسة الحكومة، وشدد خلال هذا اللقاء على ضرورة "إحكام تناسق العمل الحكومي"، و"تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة التونسية، د. فريد العليبي، إن "كمال المدوري عجز تنفيذ البرنامج الرئاسي وعن حل الملف الاجتماعي، بما في ذلك تشغيل العاطلين من حملة الشهادات الجامعية، وتلبية المطالب الشعبية ومقاومة الفساد والمسائل المرتبطة بالبرنامج الرئاسي".من جهتها، أكدت الكاتبة المختصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، د. جنات بن عبد الله، أن "تسيير شؤون البلاد وكل الصلاحيات في تونس هي بيد رئيس الجمهورية، وهو من يعيّن الحكومة ويضع السياسات، بحيث أصبحت السلطة التنفيذية وظيفة وأصبح رئيس الحكومة موظف منفذ لسياسات رئيس الجمهورية، ولهذا فإن إقالته ستكون ذات تأثير محدود جدا على الاقتصاد وعلى التعاطي مع برنامج صندوق النقد الدولي". وأوضحت الخبيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المباحثات مع صندوق النقد الدولي توقفت ومعلّقة، ولا نعلم ما طبيعة العلاقة بين الجمهورية التونسية والصندوق، إذ لم يصدر عن الرئاسة موقف واضح، وما نعلمه هو أن الرئيس يرفض تدخل الصندوق في السياسة الداخلية، ويرفض مواصلة الاقتراض، ويعتبر أن تدخل الصندوق في الشؤون الداخلية خاصة في المالية العمومية، ساهم في تعميق الفقر في تونس ومزيد من تدهور المقدرة الشرائية"، مشيرة إلى أن "الرئيس يرفع شعار الدور الاجتماعي للدولة، وتحسين معيشة المواطن".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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