https://sarabic.ae/20250322/مبعوث-ترامب-الولايات-المتحدة-تحاول-كسب-ثقة-إيران-وتجنب-المواجهة-العسكرية-1098849287.html
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تحاول كسب ثقة إيران وتجنب المواجهة العسكرية
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تحاول كسب ثقة إيران وتجنب المواجهة العسكرية
سبوتنيك عربي
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الرئيس الأمريكي يسعى لتجنب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة مع طهران، وذلك... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T03:56+0000
2025-03-22T03:56+0000
2025-03-22T03:56+0000
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وفي مقابلة أجراها مع المذيع الإخباري تاكر كارلسون ونُشرت على منصة "إكس"، أوضح ويتكوف أن رسالة ترامب الأخيرة إلى الحكومة الإيرانية لم تكن تهديدًا.وقال ويتكوف، لكارلسون إن ترامب يملك اليد العليا عسكريًا، ومن الطبيعي أن يكون الإيرانيون هم من يسعون لحل دبلوماسي، مضيفًا: "لكن بدلًا من ذلك، هو من يقوم بهذه الخطوة".وأوضح ويتكوف أن مضمون الرسالة كان: "أنا رئيس يسعى للسلام. هذا ما أريده. لا يوجد سبب يدفعنا للمواجهة العسكرية. يجب أن نتحاور".وأضاف: "يجب أن نضع برنامج تحقق حتى لا يقلق أحد من احتمال تحويل المواد النووية إلى سلاح... لأن البديل ليس خيارًا جيدًا"، مشيرا إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة عبر "قنوات خلفية، ومن خلال عدة دول ومسارات مختلفة".واختتم قائلًا إن ترامب "منفتح على فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها مع إيران، لتعود وتنخرط في المجتمع الدولي وتصبح دولة عظيمة مرة أخرى... إنه يريد بناء الثقة معها".وكان ترامب قد صرّح في 7 مارس بأنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، داعيًا إلى استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.كما حذر ترامب من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري، فيما رد خامنئي، في خطاب متلفز الجمعة، قائلاً: "على الأمريكيين أن يعلموا أن التهديدات لن تُجدي نفعًا في مواجهة إيران".
https://sarabic.ae/20250320/معظمها-تهديدية-إيران-تتحدث-عن-رسالة-ترامب-وتعلن-موعد-الرد-عليها-1098805074.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, أخبار إيران
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, أخبار إيران
مبعوث ترامب: الولايات المتحدة تحاول كسب ثقة إيران وتجنب المواجهة العسكرية
قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن الرئيس الأمريكي يسعى لتجنب اندلاع نزاع مسلح مع إيران من خلال بناء الثقة مع طهران، وذلك في تصريحات نُشرت الجمعة.
وفي مقابلة أجراها مع المذيع الإخباري تاكر كارلسون ونُشرت على منصة "إكس"، أوضح ويتكوف أن رسالة ترامب الأخيرة إلى الحكومة الإيرانية لم تكن تهديدًا.
وقال ويتكوف، لكارلسون إن ترامب يملك اليد العليا عسكريًا، ومن الطبيعي أن يكون الإيرانيون هم من يسعون لحل دبلوماسي، مضيفًا: "لكن بدلًا من ذلك، هو من يقوم بهذه الخطوة".
وأوضح ويتكوف أن مضمون الرسالة كان: "أنا رئيس يسعى للسلام. هذا ما أريده. لا يوجد سبب يدفعنا للمواجهة العسكرية. يجب أن نتحاور".
وأضاف: "يجب أن نضع برنامج تحقق حتى لا يقلق أحد من احتمال تحويل المواد النووية إلى سلاح... لأن البديل ليس خيارًا جيدًا"، مشيرا إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة عبر "قنوات خلفية، ومن خلال عدة دول ومسارات مختلفة".
واختتم قائلًا إن ترامب "منفتح على فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها مع إيران، لتعود وتنخرط في المجتمع الدولي وتصبح دولة عظيمة مرة أخرى... إنه يريد بناء الثقة معها".
وكان ترامب قد صرّح في 7 مارس بأنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
، داعيًا إلى استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كما حذر ترامب من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري، فيما رد خامنئي، في خطاب متلفز الجمعة، قائلاً: "على الأمريكيين أن يعلموا أن التهديدات لن تُجدي نفعًا في مواجهة إيران".