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https://sarabic.ae/20250322/نسبة-المهاجرين-الذين-يعيشون-بطالة-عميقة-في-ألمانيا-وصلت-لـ33--1098860423.html
نسبة المهاجرين الذين يعيشون بطالة عميقة في ألمانيا وصلت لـ33%
نسبة المهاجرين الذين يعيشون بطالة عميقة في ألمانيا وصلت لـ33%
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة ألمانية، أن نسبة المهاجرين بين السكان الألمان الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد وصلت إلى 33% في عام 2024، 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T15:50+0000
2025-03-22T15:50+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن استجابة وكالة التوظيف الفيدرالية لطلب نائب البوندستاغ من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني رينيه سبرينغر، أنه " في ألمانيا، "العاطلون عن العمل لفترة طويلة" هم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل لمدة عام على الأقل".في عام 2024، لم يتمكن 533 ألف مواطن ألماني من العثور على عمل لأكثر من عامين، و260 ألفًا لأكثر من أربع سنوات، حسبما كتبت صحيفة بيلد.ولم يتم تحديد عدد الذين لم يكونوا مواطنين ألمانيين.
https://sarabic.ae/20250322/مدن-عالمية-تطفئ-أنوارها-اليوم-في-ساعة-الأرض-دعما-لحماية-المناخ-1098855566.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

نسبة المهاجرين الذين يعيشون بطالة عميقة في ألمانيا وصلت لـ33%

15:50 GMT 22.03.2025
© AFP 2023 / Odd Andersen الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021
 الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AFP 2023 / Odd Andersen
تابعنا عبر
أفادت صحيفة ألمانية، أن نسبة المهاجرين بين السكان الألمان الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد وصلت إلى 33% في عام 2024،
وأضافت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن استجابة وكالة التوظيف الفيدرالية لطلب نائب البوندستاغ من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني رينيه سبرينغر، أنه " في ألمانيا، "العاطلون عن العمل لفترة طويلة" هم الأشخاص الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل لمدة عام على الأقل".

وجاء في المقال: "في عام 2024، بلغت نسبة الأجانب بالفعل حوالي 33%. وحوالي 317 ألفًا من حوالي 972 ألفًا يعانون من بطالة طويلة الأمد ... ليس لديهم جواز سفر ألماني".

ساعة الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مجتمع
مدن عالمية تطفئ أنوارها اليوم في "ساعة الأرض" دعما لحماية المناخ
12:27 GMT
وبالعودة إلى عام 2018، وفقًا للصحيفة، بلغت حصتهم 23%.
في عام 2024، لم يتمكن 533 ألف مواطن ألماني من العثور على عمل لأكثر من عامين، و260 ألفًا لأكثر من أربع سنوات، حسبما كتبت صحيفة بيلد.
ولم يتم تحديد عدد الذين لم يكونوا مواطنين ألمانيين.
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