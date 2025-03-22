https://sarabic.ae/20250322/ويتكوف-سلطات-كييف-وافقت-على-إجراء-انتخابات-رئاسية-في-أوكرانيا-1098849126.html

ويتكوف: سلطات كييف وافقت على إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

ويتكوف: سلطات كييف وافقت على إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، اليوم السبت، بأن سلطات كييف وافقت على إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

فلاديمير بوتين

زيلينسكي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "لقد وافقوا على هذا. ستكون هناك انتخابات في أوكرانيا".وأضاف أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي اعترف إلى حد كبير أن بلاده لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي ناتو.وكان 20 أيار/مايو من العام الماضي 2024، اليوم الأخير من ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس شرعي لأوكرانيا. وكان من المفترض إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في 31 آذار/مارس 2024، ولكن بموجب الأحكام العرفية التي أعلنها زيلينسكي وجرى تمديدها عدة مرات.وفي هذا السياق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في 10 شباط/فبراير الجاري أن فقدان زيلينسكي شرعيته كرئيس لأوكرانيا، وحظره دستوريا للمحادثات مع روسيا يمكن أن يعقد عملية التفاوض بين موسكو وكييف، مشيرا إلى أن صلاحياته انتهت في أيار/مايو من العام الماضي ووفقا للدستور الأوكراني لا يمكن تمديدها.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يمكن التفاوض مع أي شخص في أوكرانيا، لكن فلاديمير زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق، قائلا "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي: من سيوقع على الوثائق؟".

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أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية