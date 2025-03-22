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صور مدهشة من معرض "رحلة عبر أفريقيا" في موسكو
صور مدهشة من معرض "رحلة عبر أفريقيا" في موسكو
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المدهشة من معرض "رحلة عبر أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T15:24+0000
2025-03-22T15:24+0000
2025-03-22T15:24+0000
صور
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фото, صور
صور مدهشة من معرض "رحلة عبر أفريقيا" في موسكو
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المدهشة من معرض "رحلة عبر أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
رجل ينظر إلى أحد لوحات معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
رجل ينظر إلى أحد لوحات معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
فتاة في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
احد التحف الفنية في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
احد التحف الفنية في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
فتاة تنظر إلى مجموعة من الصور في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
فتاة تنظر إلى مجموعة من الصور في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
معروضات مختلفة في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.
معروضات مختلفة في افتتاح معرض "القارة المظلمة، أو رحلة عبر أفريقيا المتعددة الألوان" بمتحف داروين.