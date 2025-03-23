ألمانيا تتعادل مع إيطاليا (3 - 3) في أمم أوروبا.. فيديو
21:57 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 22:00 GMT 23.03.2025)
© AP Photoكرة قدم
© AP Photo
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تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأوروبية.
أقيمت المباراة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء الأحد، وأحرز الهدف الأول للمنتخب الألماني جوشوا كيميتش، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.
هدف غريب يسكن شباك دوناروما. 🧤🇮🇹— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025
من المسؤول عن هفوة المنتخب الإيطالي؟#دوري_الأمم_الأوروبية #ألمانيا_إيطاليا pic.twitter.com/oic83F0rxT
وبعدها بـ7 دقائق سجل جمال موسيالا، الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بتمريرة من ركلة ركنية سريعة، أرسلها جوشوا كيميتش، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما تم إحرازه في مرمى خالي من الحارس.
ماذا يحدث لإيطاليا 🇮🇹؟#دوري_الأمم_الأوروبية #ألمانيا_إيطاليا pic.twitter.com/Lf4NcTSa7P— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025
وواصل المنتخب الألماني بإحراز الهدف الثالث بواسطة تمريرة من كيميتش لتيم كلينيست، الذي أرسلها في الشباك برأسية رائعة.
هدف غريب يسكن شباك دوناروما. 🧤🇮🇹— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025
من المسؤول عن هفوة المنتخب الإيطالي؟#دوري_الأمم_الأوروبية #ألمانيا_إيطاليا pic.twitter.com/oic83F0rxT
لكن مويس كين، استطاع تغيير النتيجة بإحراز هدفين في الدقيقة 46 والدقيقة 69 من عمر المباراة، بينما سجل راسبادوري هدف التعادل في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بنتيجة (3 - 3).
وبهذه النتيجة، حجز منتخب ألمانيا مقعده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.