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ألمانيا تتعادل مع إيطاليا (3 - 3) في أمم أوروبا.. فيديو
ألمانيا تتعادل مع إيطاليا (3 - 3) في أمم أوروبا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأوروبية. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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أقيمت المباراة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء الأحد، وأحرز الهدف الأول للمنتخب الألماني جوشوا كيميتش، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.وبعدها بـ7 دقائق سجل جمال موسيالا، الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بتمريرة من ركلة ركنية سريعة، أرسلها جوشوا كيميتش، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما تم إحرازه في مرمى خالي من الحارس.وواصل المنتخب الألماني بإحراز الهدف الثالث بواسطة تمريرة من كيميتش لتيم كلينيست، الذي أرسلها في الشباك برأسية رائعة.لكن مويس كين، استطاع تغيير النتيجة بإحراز هدفين في الدقيقة 46 والدقيقة 69 من عمر المباراة، بينما سجل راسبادوري هدف التعادل في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بنتيجة (3 - 3).وبهذه النتيجة، حجز منتخب ألمانيا مقعده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
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رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا, إيطاليا
رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ألمانيا, إيطاليا

ألمانيا تتعادل مع إيطاليا (3 - 3) في أمم أوروبا.. فيديو

21:57 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 22:00 GMT 23.03.2025)
© AP Photoكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الأوروبية.
أقيمت المباراة على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، مساء الأحد، وأحرز الهدف الأول للمنتخب الألماني جوشوا كيميتش، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.
وبعدها بـ7 دقائق سجل جمال موسيالا، الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا بتمريرة من ركلة ركنية سريعة، أرسلها جوشوا كيميتش، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما تم إحرازه في مرمى خالي من الحارس.
وواصل المنتخب الألماني بإحراز الهدف الثالث بواسطة تمريرة من كيميتش لتيم كلينيست، الذي أرسلها في الشباك برأسية رائعة.
لكن مويس كين، استطاع تغيير النتيجة بإحراز هدفين في الدقيقة 46 والدقيقة 69 من عمر المباراة، بينما سجل راسبادوري هدف التعادل في الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بنتيجة (3 - 3).
وبهذه النتيجة، حجز منتخب ألمانيا مقعده في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
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