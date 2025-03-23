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إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة
إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الليلة الماضية، على اقتراح قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T06:26+0000
2025-03-23T06:26+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الإدارة الجديدة ستعمل على "التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط". وأوضح أن ذلك سيتم عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.كما أشار البيان إلى أن هذه الجهود تتم "بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".ومن المقرر أن يتم قريبًا تعيين رئيس للإدارة الجديدة، وفق ما أفاد به مكتب وزير الدفاع.
https://sarabic.ae/20250323/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-حماس-خطة-من-مرحلتين-لتحرير-رهائن-من-غزة-1098865789.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة

06:26 GMT 23.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الليلة الماضية، على اقتراح قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة الدفاع تتولى تنظيم وتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة "طوعا" إلى دول ثالثة.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الإدارة الجديدة ستعمل على "التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط".
وأوضح أن ذلك سيتم عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
إعلام: إسرائيل تعرض على "حماس" خطة من مرحلتين لتحرير محتجزين في غزة
03:20 GMT
كما أشار البيان إلى أن هذه الجهود تتم "بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي، وسنسمح لأي مواطن من غزة يرغب في الانتقال إلى دولة ثالثة بالقيام بذلك".
ومن المقرر أن يتم قريبًا تعيين رئيس للإدارة الجديدة، وفق ما أفاد به مكتب وزير الدفاع.
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