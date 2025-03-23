https://sarabic.ae/20250323/إسرائيل-تنشئ-إدارة-تشرف-على-مغادرة-سكان-غزة-طواعية-إلى-دولة-ثالثة-1098866788.html

إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة

إسرائيل تنشئ إدارة تشرف على مغادرة سكان غزة طواعية إلى دولة ثالثة

سبوتنيك عربي

وافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الليلة الماضية، على اقتراح قدّمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء إدارة جديدة داخل وزارة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T06:26+0000

2025-03-23T06:26+0000

2025-03-23T06:26+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1c/1097234331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fea96e07ff444f9230bb002fa499bd5.jpg

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الإدارة الجديدة ستعمل على "التحضير لتأمين وتنظيم مغادرة سكان غزة بشكل آمن ومنضبط". وأوضح أن ذلك سيتم عبر توفير مسارات تنقل، وتدابير فحص للمسافرين في معابر محددة داخل القطاع، بالإضافة إلى تنسيق البنية التحتية اللازمة لتسهيل السفر برا وبحرا وجوا إلى وجهاتهم النهائية.كما أشار البيان إلى أن هذه الجهود تتم "بما يتماشى مع القوانين الإسرائيلية والدولية، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".ومن المقرر أن يتم قريبًا تعيين رئيس للإدارة الجديدة، وفق ما أفاد به مكتب وزير الدفاع.

https://sarabic.ae/20250323/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-حماس-خطة-من-مرحلتين-لتحرير-رهائن-من-غزة-1098865789.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار