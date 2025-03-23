https://sarabic.ae/20250323/إعلام-إسرائيل-تعرض-على-حماس-خطة-من-مرحلتين-لتحرير-رهائن-من-غزة-1098865789.html

إعلام: إسرائيل تعرض على حماس خطة من مرحلتين لتحرير رهائن من غزة

إعلام: إسرائيل تعرض على حماس خطة من مرحلتين لتحرير رهائن من غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن إسرائيل عرضت على حركة حماس عبر وسطاء مصريين خطة من مرحلتين لتحرير رهائن من قطاع غزة. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-23T03:20+0000

2025-03-23T03:20+0000

2025-03-23T03:57+0000

غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

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موسكو –سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن مصادر مصرية لم تسمها، قولها إن الخطة الإسرائيلية تفترض أن تقوم حماس في المرحلة الأولى بإطلاق سراح 11 رهينة وتسليم جثث 16 من القتلى، على أن يلي ذلك هدنة مدتها 40 يوما.وقالت المصادر للوكالة، إن الولايات المتحدة تدعم الاقتراح الإسرائيلي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250323/مقتل-القيادي-بحماس-صلاح-البردويل-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-قطاع-غزة-صور-1098865440.html

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غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي