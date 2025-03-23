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القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250323/الصحة-العالمية-تكشف-عن-معلومات-خطيرة-شخص-يموت-كل-6-دقائق-بهذا-المرض-1098867983.html
الصحة العالمية تكشف عن معلومات خطيرة... شخص يموت كل 6 دقائق بهذا المرض
الصحة العالمية تكشف عن معلومات خطيرة... شخص يموت كل 6 دقائق بهذا المرض
سبوتنيك عربي
بمناسبة اليوم العالمي للسل، الذي يوافق 24 مارس/آذار من كل عام، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي مرض السل باعتباره أحد أخطر الأمراض المعدية عالميا. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T07:38+0000
2025-03-23T07:38+0000
مجتمع
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وتحت شعار "نعم، نستطيع القضاء على السل - الالتزام، الاستثمار، التنفيذ"، دعت المنظمة إلى تعزيز الجهود الدولية للقضاء على المرض.ووفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، يمثل إقليم شرق المتوسط 8.7% من إجمالي حالات السل عالميا، حيث سجلت 936 ألف إصابة جديدة و86 ألف حالة وفاة في عام 2023.ورغم تحقيق معدل نجاح في العلاج يتجاوز 90%، لا تزال 3 من كل 10 حالات غير مكتشفة أو غير معالجة، مما يزيد من خطر انتشار المرض وظهور سلالات مقاومة للأدوية.وتواجه المنطقة تحديات كبيرة في السيطرة على المرض، أبرزها ضعف الكشف المبكر، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، وارتفاع نسب التخلف عن العلاج، خاصة بين اللاجئين والمهاجرين.وفي اليوم العالمي للسل 2025، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمعات إلى توسيع نطاق الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الوقائي لضمان رعاية فعالة.كما أكدت المنظمة التزامها بالعمل مع الدول لتعزيز جهود مكافحة المرض، وتوسيع خدمات الفحص والعلاج، وتحسين الوقاية، خاصة في المناطق النائية والأكثر تضررا.
https://sarabic.ae/20250227/الصحة-العالمية-تحذر-25-مليار-شخص-سيعانون-من-مرض-خطير-بحلول-2050-1098238029.html
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الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصحة, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, أخبار العالم الآن

الصحة العالمية تكشف عن معلومات خطيرة... شخص يموت كل 6 دقائق بهذا المرض

07:38 GMT 23.03.2025
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Fotolia / VILevi
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بمناسبة اليوم العالمي للسل، الذي يوافق 24 مارس/آذار من كل عام، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفشي مرض السل باعتباره أحد أخطر الأمراض المعدية عالميا.
وتحت شعار "نعم، نستطيع القضاء على السل - الالتزام، الاستثمار، التنفيذ"، دعت المنظمة إلى تعزيز الجهود الدولية للقضاء على المرض.
ووفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، يمثل إقليم شرق المتوسط 8.7% من إجمالي حالات السل عالميا، حيث سجلت 936 ألف إصابة جديدة و86 ألف حالة وفاة في عام 2023.
من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة، أن "شخصا يصاب بالسل كل 34 ثانية، بينما يُفقد شخص آخر حياته كل 6 دقائق"، مشيرةً إلى أن هذه الوفيات يمكن تجنبها لأن السل مرض قابل للشفاء.
ورغم تحقيق معدل نجاح في العلاج يتجاوز 90%، لا تزال 3 من كل 10 حالات غير مكتشفة أو غير معالجة، مما يزيد من خطر انتشار المرض وظهور سلالات مقاومة للأدوية.
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
مجتمع
الصحة العالمية تحذر: 2.5 مليار شخص سيعانون من مرض خطير بحلول 2050
27 فبراير, 16:00 GMT
وتواجه المنطقة تحديات كبيرة في السيطرة على المرض، أبرزها ضعف الكشف المبكر، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، وارتفاع نسب التخلف عن العلاج، خاصة بين اللاجئين والمهاجرين.
وفي اليوم العالمي للسل 2025، دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمجتمعات إلى توسيع نطاق الكشف المبكر والتشخيص والعلاج الوقائي لضمان رعاية فعالة.
كما أكدت المنظمة التزامها بالعمل مع الدول لتعزيز جهود مكافحة المرض، وتوسيع خدمات الفحص والعلاج، وتحسين الوقاية، خاصة في المناطق النائية والأكثر تضررا.
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