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https://sarabic.ae/20250323/تصريحات-ماكرون-بشأن-المظلة-النووية-لأوروبا-تبدو-خطيرة-للغاية-1098872800.html
الكرملين: تصريحات ماكرون بشأن المظلة النووية لأوروبا تبدو "خطيرة للغاية"
الكرملين: تصريحات ماكرون بشأن المظلة النووية لأوروبا تبدو "خطيرة للغاية"
سبوتنيك عربي
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوسيع نطاق "المظلة النووية" الفرنسية لتشمل أوروبا "يبدو خطيرًا للغاية". 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T11:43+0000
2025-03-23T12:28+0000
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وقال بيسكوف في لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، اليوم السبت: "نستمع لتصريحات ماكرون حول (مظلة نووية) لأوروبا، وهو ما يبدو أيضًا خطيرًا للغاية".وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "من الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتبنى موقفاً مختلفاً عن الإدارة السابقة (إدارة الرئيس السابق جو) بايدن. الإدارة الجديدة تتحدث عن السلام، والإدارة الجديدة تتحدث عن آفاق التعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الجميع.. والإدارة الجديدة تتحدث عن الصفقات. هذه النغمة تعجبنا أكثر بكثير".وتابع بيسكوف: "قد لا نتفق (روسيا والولايات المتحدة) في بعض الأمور، لكن ذلك لا يعني أنه يجب علينا حرمان أنفسنا من الفائدة المتبادلة".
https://sarabic.ae/20250323/خبير-سياسي-أوكرانيا-ليست-الطرف-الأهم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وواشنطن-1098871972.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: تصريحات ماكرون بشأن المظلة النووية لأوروبا تبدو "خطيرة للغاية"

11:43 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 12:28 GMT 23.03.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوسيع نطاق "المظلة النووية" الفرنسية لتشمل أوروبا "يبدو خطيرًا للغاية".
وقال بيسكوف في لقاء مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، اليوم السبت: "نستمع لتصريحات ماكرون حول (مظلة نووية) لأوروبا، وهو ما يبدو أيضًا خطيرًا للغاية".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن السلام في أوكرانيا، والتعاون مع روسيا، والصفقات، لافتا إلى أن هذا النهج يروق لموسكو.

علم روسيا وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
خبير سياسي: أوكرانيا ليست الطرف الأهم في المفاوضات بين روسيا وواشنطن
11:25 GMT
وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين: "من الواضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتبنى موقفاً مختلفاً عن الإدارة السابقة (إدارة الرئيس السابق جو) بايدن. الإدارة الجديدة تتحدث عن السلام، والإدارة الجديدة تتحدث عن آفاق التعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الجميع.. والإدارة الجديدة تتحدث عن الصفقات. هذه النغمة تعجبنا أكثر بكثير".
وأضاف: "نحن حقاً نعتقد أن إمكانيات التعاون المتبادل المفيد في مجالات متنوعة كبيرة ومن الصعب المبالغة في تقديرها بين بلدينا".
وتابع بيسكوف: "قد لا نتفق (روسيا والولايات المتحدة) في بعض الأمور، لكن ذلك لا يعني أنه يجب علينا حرمان أنفسنا من الفائدة المتبادلة".
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