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جنود سودانيون يخاطبون المصريين عقب تحرير السفارة... فيديو
جنود سودانيون يخاطبون المصريين عقب تحرير السفارة... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكنت القوات المسلحة السودانية، من تحرير مبنى السفارة المصرية في الخرطوم بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة منذ اندلاع الصراع في... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم
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ونشرت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر جنود من الجيش السوداني وهم أمام السفارة المصرية بعد تحريرها.وجاء تحرير السفارة المصرية بعد يوم واحد فقط من إعلان الجيش استعادة السيطرة على القصر الرئاسي، في مؤشر على تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لصالح القوات المسلحة السودانية، التي باتت تستعيد مواقع استراتيجية في العاصمة.ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.
https://sarabic.ae/20250321/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-على-القصر-الرئاسي-والوزارات-وسط-الخرطوم-1098829333.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, مصر, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, مصر, العالم العربي, الأخبار

جنود سودانيون يخاطبون المصريين عقب تحرير السفارة... فيديو

11:04 GMT 23.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع
السودان..عناصر من الجيش السوداني بعد دخول الخرطوم واسترداد مناطق من الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
تمكنت القوات المسلحة السودانية، من تحرير مبنى السفارة المصرية في الخرطوم بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة منذ اندلاع الصراع في أبريل/نيسان 2023.
ونشرت وسائل إعلام سودانية، أمس السبت، مقطع فيديو يظهر جنود من الجيش السوداني وهم أمام السفارة المصرية بعد تحريرها.
وفي الفيديو، وجه الجنود رسالة شكر وتقدير إلى الشعب المصري، وأشادوا بجهود مصر في استضافة آلاف السودانيين الفارين من النزاع، وهو ما عزز العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة بين البلدين.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
الجيش السوداني يعلن السيطرة على القصر الرئاسي والوزارات وسط الخرطوم
21 مارس, 08:20 GMT
وجاء تحرير السفارة المصرية بعد يوم واحد فقط من إعلان الجيش استعادة السيطرة على القصر الرئاسي، في مؤشر على تصاعد وتيرة العمليات العسكرية لصالح القوات المسلحة السودانية، التي باتت تستعيد مواقع استراتيجية في العاصمة.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا مدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، فيما تسيطر قوات الدعم على أجزاء واسعة من إقليم دارفور (غرب) ومناطق في الجنوب.
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