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وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا
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https://sarabic.ae/20250323/ويتكوف-واشنطن-تتوقع-تقدما-ملموسا-خلال-مفاوضات-الغد-مع-موسكو-في-السعودية-1098882264.html
ويتكوف: واشنطن تتوقع تقدما ملموسا خلال مفاوضات الغد مع موسكو في السعودية
ويتكوف: واشنطن تتوقع تقدما ملموسا خلال مفاوضات الغد مع موسكو في السعودية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تتوقع تقدمًا ملموسًا من مفاوضات الغد مع روسيا في المملكة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T14:53+0000
2025-03-23T14:53+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أننا سنشهد بعض التقدم الحقيقي في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأسود، والمزيد من وقف إطلاق النار على السفن بين البلدين، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك وقف كامل لإطلاق النار".وفي وقت لاحق، قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
https://sarabic.ae/20250323/تصريحات-ماكرون-بشأن-المظلة-النووية-لأوروبا-تبدو-خطيرة-للغاية-1098872800.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف: واشنطن تتوقع تقدما ملموسا خلال مفاوضات الغد مع موسكو في السعودية

14:53 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تتوقع تقدمًا ملموسًا من مفاوضات الغد مع روسيا في المملكة العربية السعودية.
وأضاف ويتكوف لشبكة "فوكس نيوز"، "أعتقد أننا سنشهد بعض التقدم الحقيقي في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين، خاصة فيما يتعلق بالبحر الأسود، والمزيد من وقف إطلاق النار على السفن بين البلدين، ومن الطبيعي أن يتبع ذلك وقف كامل لإطلاق النار".
في 18 مارس/ آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
الكرملين: تصريحات ماكرون بشأن المظلة النووية لأوروبا تبدو "خطيرة للغاية"
11:43 GMT
وكما أفاد الكرملين، طرح ترامب خلال المحادثة اقتراحا لأطراف الصراع بالتخلي المتبادل عن الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة ثلاثين يوما؛ وأيد بوتين هذه المبادرة وأعطى الجيش الروسي على الفور القيادة المناسبة.
وفي وقت لاحق، قال فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعم اقتراح وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
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