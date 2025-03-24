https://sarabic.ae/20250324/باحث-في-العلاقات-الدولية-نجاح-المفاوضات-مرهون-باتفاق-سلام-ينهي-الأزمة-ويرفع-العقوبات-عن-روسيا-1098897695.html
باحث في العلاقات الدولية: نجاح المفاوضات مرهون باتفاق سلام ينهي الأزمة ويرفع العقوبات عن روسيا
باحث في العلاقات الدولية: نجاح المفاوضات مرهون باتفاق سلام ينهي الأزمة ويرفع العقوبات عن روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، أن "من أولويات اللقاء الروسي الأمريكي في الرياض هي الأزمة الأوكرانية والخطوط التي سيتم التوافق عليها في ظل... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T09:43+0000
2025-03-24T09:43+0000
2025-03-24T09:43+0000
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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، شدد الديهي على أن "الإدارة الأمريكية الجديدة لديها حرص على إعادة العلاقات مع روسيا وتعزيزها من خلال وقف الدعم الأمريكي لكييف".ورأى الديهي، أن "مباحثات الرياض ستناقش آلية التعاون ومستقبل أوكرانيا بالإضافة إلى قضايا دولية ملحّة خصوصاً ما يجري في الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب ستكون ضامنا موثوقا لاتفاق مع روسيا وستقوم بالضغط على الدول االأوروبية كي لا تكون حجر عثرة أمام تحقيق السلام".وقال أيضا: "ربما سنكون أمام مشهد معقّد إلا أن المفاوضات ستسمر بين الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الملفات الأخرى، لأن زيلينسكي يقف حجر عثرة أمام السلام، فهو يخشى على مستقبله السياسي واحتمالات اتهامه بالفساد، ويحاول إطالة أمد الصراع ، إلا أنه من المتوقع أن تسعى روسيا للحصول على ضمانات من الناتو في هذا الشأن".
https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html
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روسيا, العالم, مفاوضات, الرياض, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, العالم, مفاوضات, الرياض, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك, حصري
باحث في العلاقات الدولية: نجاح المفاوضات مرهون باتفاق سلام ينهي الأزمة ويرفع العقوبات عن روسيا
حصري
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، محمد ربيع الديهي، أن "من أولويات اللقاء الروسي الأمريكي في الرياض هي الأزمة الأوكرانية والخطوط التي سيتم التوافق عليها في ظل تحقيق روسيا انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان"، مشيراً إلى أن "نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية مرهون باتفاق سلام ينهي الأزمة الأوكرانية ويرفع العقوبات عن روسيا".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، شدد الديهي على أن "الإدارة الأمريكية الجديدة لديها حرص على إعادة العلاقات مع روسيا وتعزيزها من خلال وقف الدعم الأمريكي لكييف".
ولفت الديهي إلى أن "ما تسعى إليه واشنطن هي عدم الصدام مع موسكو، كما جرى مع الإدارة السابقة نظراً لأهمية روسيا للولايات المتحدة في هذا التوقيت، بالإضافة إلى التأسيس لعملية سلام شاملة بين الطرفين تحل الخلافات من جذورها بالتعاون مع دول أخرى منها الأوروبية بسبب تشابكاتها الفاعلة في الأزمة الحاصلة".
ورأى الديهي، أن "مباحثات الرياض ستناقش آلية التعاون ومستقبل أوكرانيا بالإضافة إلى قضايا دولية ملحّة خصوصاً ما يجري في الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن "إدارة ترامب ستكون ضامنا موثوقا لاتفاق مع روسيا وستقوم بالضغط على الدول االأوروبية كي لا تكون حجر عثرة أمام تحقيق السلام".
وقال أيضا: "ربما سنكون أمام مشهد معقّد إلا أن المفاوضات ستسمر بين الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الملفات الأخرى، لأن زيلينسكي يقف حجر عثرة أمام السلام، فهو يخشى على مستقبله السياسي واحتمالات اتهامه بالفساد، ويحاول إطالة أمد الصراع ، إلا أنه من المتوقع أن تسعى روسيا للحصول على ضمانات من الناتو في هذا الشأن".