https://sarabic.ae/20250324/محادثات-روسية-أمريكية-في-الرياض-ماهي-أبرز-النقاط-المنتظرة؟-1098893114.html

محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟

محادثات روسية أمريكية في الرياض... ماهي أبرز النقاط المنتظرة؟

سبوتنيك عربي

يُعقد اجتماع خبراء لـ"الفرق الفنية" من روسيا والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تركز المفاوضات على الفروق الدقيقة في... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T07:07+0000

2025-03-24T07:07+0000

2025-03-24T07:40+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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ويمثل الجانب الروسي في المفاوضات رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرغي بيسيدا.يضم الوفد الأمريكي، وفقًا لتقارير إعلامية، كلًا من مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية، ومساعد المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى أوكرانيا، جوزيف كيلوغ، وممثلون عن مكتب مستشار الأمن القومي، مايكل والتز.وصف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، المندوبين الروس في المفاوضات مع الولايات المتحدة في الرياض بأنهم أكثر المفاوضين الذين لديهم خبرة عمل واسعة، وأشار إلى أن مرشحيهم هم من اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.في الوقت نفسه، لم يستبعد بيسكوف أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، يمكن مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.محادثة بوتين وترامب: الأمن في البحر الأسودجرت آخر محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة في 18 مارس/آذار. وفي أعقاب نتائجها، أفاد الكرملين بأن بوتين أيد اقتراح ترامب بأن يتخلى طرفا النزاع في أوكرانيا عن الهجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، وأعطى الجيش الروسي أمرًا بتنفيذه. كما تفاعل الرئيس الروسي بشكل بناء مع فكرة ترامب بشأن تنفيذ "المبادرة المعروفة" بشأن سلامة الملاحة في البحر الأسود. خلال المحادثة، وتم الاتفاق على بدء المفاوضات لمواصلة العمل على التفاصيل المحددة لمثل هذا الاتفاق.وبعد وقت قصير من المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب، تم الإعلان عن اجتماع قادم لمجموعات الخبراء "الفنية" من روسيا والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.وسيعقد الاجتماع في الرياض على خلفية استفزازات كييف، التي وبعد ساعات قليلة من المحادثة بين بوتين وترامب وقرار الرئيس الروسي المعلن بوقف الهجمات مؤقتًا على البنية التحتية للطاقة، هاجمت نقطة نقل النفط في قرية كافكازسكايا، إقليم كراسنودار، بثلاث طائرات دون طيار. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في ليلة 21 مارس، قامت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من مقاطعة كورسك بتفجير محطة قياس الغاز سودجا، التي كانت تحت سيطرتها منذ 7 أغسطس/آب.وكانت روسيا قد أخطرت واشنطن بالمخاطر الجسيمة المرتبطة بعدم القدرة على التفاوض مع نظام كييف، الذي قام بالفعل بتخريب وانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشكل متكرر، وذلك خلال محادثة بين الزعيمين في 18 مارس.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت لاحق، إن نظام كييف لجأ مرة أخرى إلى الاستفزازات من أجل تعطيل عملية التفاوض، وحذرت من أنه إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا، فإن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في رد متماثل.التوقعات من المفاوضات المنتظرةوبحسب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المفاوضات حول احتمال استئناف مبادرة البحر الأسود في المملكة العربية السعودية لن تكون "سهلة".قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، إن الولايات المتحدة تتوقع "تقدمًا حقيقيًا" من المفاوضات مع روسيا في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود، والذي، في رأيه، "يتبعه، بشكل طبيعي، وقف كامل لإطلاق النار".وقال لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "سيتم التحدث عن خط السيطرة، الذي يمثل الخطوط الأمامية الفعلية، وحفظ السلام، ومناقشة الأراضي من أجل السلام الدائم".في الوقت نفسه، كما أفاد سابقًا المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوغ، تعتزم الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين ممثلي روسيا وأوكرانيا من أجل فهم شروط كل جانب لوقف كامل لإطلاق النار.تاريخ مبادرة البحر الأسود... "صفقة الحبوب"وتنص اتفاقية الحبوب، التي وقعها ممثلو موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة في 22 يوليو/تموز 2022، على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود ورفع القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وناقش الجانبان، على وجه الخصوصن إعادة ربط بنك "روسيلخوزبانك" الروسي بـ"سويفت"، واستئناف إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار، واستعادة خط أنابيب الأمونيا تولياتي-أوديسا.وفي يوليو 2023، توقفت مبادرة البحر الأسود عن العمل. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الصفقة المتعلقة بروسيا لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.وقد أشار بوتين مراراً وتكراراً إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دولهم، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة - توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق قط.أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه بعد توقف مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل وتضييق الممر الإنساني البحري، تعتبر جميع السفن في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، اعتبارًا من منتصف ليل 20 يوليو 2023، وتعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.فصل بنك "روسيلخوزبانك" الروسي عن "سويفت"وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن الاتحاد الأوروبي، كجزء من الحزمة التالية من العقوبات ضد روسيا، عن فصل البنوك الروسية، بما في ذلك بنك "روسيلخوزبانك"، عن نظام "سويفت".في عام 2024، صرح مصدر دبلوماسي مطّلع في أنقرة لوكالة "سبوتنيك" أنه لم تكن هناك نتائج من الجهود المبذولة لإعادة ربط بنك "روسيلخوزبانك" الروسي بـ"سويفت".

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