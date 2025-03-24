https://sarabic.ae/20250324/باحث-لـسبوتنيك-ما-يجري-في-الرياض-مبادرة-استثنائية-من-السعودية-1098913442.html

باحث لـ"سبوتنيك": ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من السعودية

باحث لـ"سبوتنيك": ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من السعودية

سبوتنيك عربي

رأى الأكاديمي والباحث السياسي د.أسعد العويوي أنّ بداية انتهاء الصراع بدأت بعد تغيير الإدارة الأميركية التي لها وجهة نظر أخرى تتناقض مع أوروبا، مشيراً إلى أنّ... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T16:11+0000

2025-03-24T16:11+0000

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وفي حديث ل"سبوتنك"، اعتبر العويوي أنّه "ليس من الضروري أن تلعب أوروبا دوراً حاسماً في التفاوض لأن العقل الاستعماري الغربي المتمثل بأوروبا لا يريد إنهاء الصراع"، لافتاً إلى أّن "الشروط التي وضعتها روسيا بالنسبة لأمنها القومي سيكون من أهم الشروط على الغرب وعلى أوكرانيا الالتزام فيها".وقال الباحث، إنّ "الموقف الأوروبي الغربي هو الأخطر في هذه المباحثات، أما في الواقع فروسيا هي الأقوى على الأرض، وهذا الواقع الجديد الذي تقتنع فيه واشنطن يجب أن تستسلم اليه أوكرانيا، لأن روسيا لن تُستنزف من قبل هذه الدول.وأضاف العويوي، أن الموقف الذي يلزم الأطراف الغربية هو نجاح روسيا في الميدان، وهو الضامن للسلام والأمن والاستقرار في كل العالم.

https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html

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