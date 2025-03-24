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https://sarabic.ae/20250324/باحث-لـسبوتنيك-ما-يجري-في-الرياض-مبادرة-استثنائية-من-السعودية-1098913442.html
باحث لـ"سبوتنيك": ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من السعودية
باحث لـ"سبوتنيك": ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من السعودية
سبوتنيك عربي
رأى الأكاديمي والباحث السياسي د.أسعد العويوي أنّ بداية انتهاء الصراع بدأت بعد تغيير الإدارة الأميركية التي لها وجهة نظر أخرى تتناقض مع أوروبا، مشيراً إلى أنّ... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T16:11+0000
2025-03-24T16:17+0000
روسيا
العالم العربي
الرياض
واشنطن
المفاوضات
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وفي حديث ل"سبوتنك"، اعتبر العويوي أنّه "ليس من الضروري أن تلعب أوروبا دوراً حاسماً في التفاوض لأن العقل الاستعماري الغربي المتمثل بأوروبا لا يريد إنهاء الصراع"، لافتاً إلى أّن "الشروط التي وضعتها روسيا بالنسبة لأمنها القومي سيكون من أهم الشروط على الغرب وعلى أوكرانيا الالتزام فيها".وقال الباحث، إنّ "الموقف الأوروبي الغربي هو الأخطر في هذه المباحثات، أما في الواقع فروسيا هي الأقوى على الأرض، وهذا الواقع الجديد الذي تقتنع فيه واشنطن يجب أن تستسلم اليه أوكرانيا، لأن روسيا لن تُستنزف من قبل هذه الدول.وأضاف العويوي، أن الموقف الذي يلزم الأطراف الغربية هو نجاح روسيا في الميدان، وهو الضامن للسلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
https://sarabic.ae/20250324/الخارجية-الروسية-تعلق-على-المفاوضات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-في-الرياض-1098908625.html
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روسيا, العالم العربي, الرياض, واشنطن, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, العالم العربي, الرياض, واشنطن, المفاوضات, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث لـ"سبوتنيك": ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من السعودية

16:11 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 16:17 GMT 24.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور فندق "ريتز كارلتون" في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني.
فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث سيجري الوفد الروسي والأمريكي محادثات حول تسوية النزاع الأوكراني. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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رأى الأكاديمي والباحث السياسي د.أسعد العويوي أنّ بداية انتهاء الصراع بدأت بعد تغيير الإدارة الأميركية التي لها وجهة نظر أخرى تتناقض مع أوروبا، مشيراً إلى أنّ "ما يجري في الرياض مبادرة استثنائية من المملكة العربية السعودية وليس من أي دولة أخرى".
وفي حديث ل"سبوتنك"، اعتبر العويوي أنّه "ليس من الضروري أن تلعب أوروبا دوراً حاسماً في التفاوض لأن العقل الاستعماري الغربي المتمثل بأوروبا لا يريد إنهاء الصراع"، لافتاً إلى أّن "الشروط التي وضعتها روسيا بالنسبة لأمنها القومي سيكون من أهم الشروط على الغرب وعلى أوكرانيا الالتزام فيها".

وفي ما أكدّ العويوي، "على أهمية أن تكون هناك حرية ملاحة في البحر الأسود الذي يعتبر حيوياً ومنفذاً لروسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم وكذلك متنفسا لأوكرانيا للتعامل مع العالم الخارجي"، شدد على "ضرورة الاتفاق على عدم الإعتداء على البنى التحتية للبلدين خصوصا ما تقوم بها أوكرانيا عبر السلاح المسيّر الغربي الذي يستهدف أكثر من موقع ومحطات النفط والغاز بالإضافة إلى إبعاد المحطات النووية من دائرة الصراع".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
الخارجية الروسية تعلق على المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض
13:58 GMT
وقال الباحث، إنّ "الموقف الأوروبي الغربي هو الأخطر في هذه المباحثات، أما في الواقع فروسيا هي الأقوى على الأرض، وهذا الواقع الجديد الذي تقتنع فيه واشنطن يجب أن تستسلم اليه أوكرانيا، لأن روسيا لن تُستنزف من قبل هذه الدول.

وأضاف العويوي، أن الموقف الذي يلزم الأطراف الغربية هو نجاح روسيا في الميدان، وهو الضامن للسلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
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