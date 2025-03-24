https://sarabic.ae/20250324/تركيا-تعين-مستشارا-دينيا-لدى-سفارتها-في-دمشق-1098905684.html
تركيا تعين مستشارا دينيا لدى سفارتها في دمشق
تركيا تعين مستشارا دينيا لدى سفارتها في دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة التركية في سوريا، اليوم الاثنين، أن الملحقين التجاري والديني بدآ مهامهما في العاصمة دمشق، وذلك بعد نحو شهر على بدء عمل الملحق العسكري. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T12:47+0000
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وبحسب السفارة: "بدأ اليوم الملحق التجاري، جانر بوزات، بالإضافة إلى ملحق الشؤون الدينية، حسين دميرهان، عملهما في السفارة في دمشق".وأفادت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، بأن وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى. وتعقيبا على الزيارة التي أجراها إلى دمشق، قال فيدان في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "كانت زيارتنا إلى سوريا بالغة الأهمية، ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، انطلقت حقبة جديدة في سوريا. ورغم أنها أتت بفرص تاريخية عظيمة، إلا أنها كانت أيضا نقطة انطلاق للعديد من المشاكل للشعب السوري والمنطقة بأسرها".
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-يكشف-عن-خطط-تركيا-لإعادة-هيكلة-الجيش-السوري-الجديد-1098719929.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
تركيا تعين مستشارا دينيا لدى سفارتها في دمشق
أعلنت السفارة التركية في سوريا، اليوم الاثنين، أن الملحقين التجاري والديني بدآ مهامهما في العاصمة دمشق، وذلك بعد نحو شهر على بدء عمل الملحق العسكري.
وبحسب السفارة: "بدأ اليوم الملحق التجاري، جانر بوزات، بالإضافة إلى ملحق الشؤون الدينية، حسين دميرهان، عملهما في السفارة في دمشق".
وأشارت السفارة إلى أن "هذه التعيينات تعتبر بمثابة خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات تركيا مع سوريا، وأن السفارة تهدف إلى "تعميق العلاقات التركية السورية مع هذا الفريق الجديد، الذي سيلعب دورا مهما في تطوير العلاقات الدينية والتجارية".
وأفادت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، بأن وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وقال فيدان إن استقرار الوضع في سوريا هو "مسؤولية تاريخية" تقع على عاتق أنقرة.
وتعقيبا على الزيارة التي أجراها إلى دمشق، قال فيدان في تصريحات لوسائل إعلام تركية: "كانت زيارتنا إلى سوريا بالغة الأهمية، ففي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، انطلقت حقبة جديدة في سوريا. ورغم أنها أتت بفرص تاريخية عظيمة، إلا أنها كانت أيضا نقطة انطلاق للعديد من المشاكل للشعب السوري والمنطقة بأسرها".