https://sarabic.ae/20250317/إعلام-يكشف-عن-خطط-تركيا-لإعادة-هيكلة-الجيش-السوري-الجديد-1098719929.html
إعلام يكشف عن خطط تركيا لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد
إعلام يكشف عن خطط تركيا لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة ستسهم في إعادة هيكلة الجيش السوري وتزويده بمعدات حديثة، مشيرة إلى احتمال تعيين ضابط تركي مستشارًا عسكريًا في... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T13:59+0000
2025-03-17T13:59+0000
2025-03-17T15:00+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين قولهم إنه "في إطار التعاون العسكري مع سوريا، ستسهم تركيا في إعادة هيكلة الجيش السوري، بالإضافة إلى تزويده بمعدات حديثة من الصناعات الدفاعية لتعزيز قدراته".وأفادت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى.وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للمرحلة انتقالية.
https://sarabic.ae/20250305/مستشار-خامنئي-يوجه-تحذيرا-إلى-تركيا-إيران-لن-تصمت-1098401778.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إعلام يكشف عن خطط تركيا لإعادة هيكلة الجيش السوري الجديد
13:59 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 15:00 GMT 17.03.2025)
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن أنقرة ستسهم في إعادة هيكلة الجيش السوري وتزويده بمعدات حديثة، مشيرة إلى احتمال تعيين ضابط تركي مستشارًا عسكريًا في دمشق.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت تلك الوسائل عن مسؤولين قولهم إنه "في إطار التعاون العسكري مع سوريا، ستسهم تركيا في إعادة هيكلة الجيش السوري، بالإضافة إلى تزويده بمعدات حديثة من الصناعات الدفاعية لتعزيز قدراته".
وتابعت تلك الوسائل أنه "سيتم تعيين أحد الضباط الأتراك مستشارًا عسكريًا للجيش السوري، بينما بدأ الملحق العسكري التركي بالفعل في أداء مهامه"، مضيفة أنه "من المقرر أن يتوجه وفد عسكري إلى سوريا للمرة الثانية خلال الأيام المقبلة".
وأفادت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس الماضي، بأن وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع التركي ورئيس جهاز الاستخبارات التركي موجودون في دمشق في زيارة عمل، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد تمكنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للمرحلة انتقالية.