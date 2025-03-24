خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/خبير-من-المرجح-أن-تفقد-حكومة-زيلينسكي-السلطة-قريبا-1098890757.html
خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا
خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المرجح استبدال حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T01:00+0000
2025-03-24T01:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
نيويورك – سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن رأيه في مستقبل زيلينسكي، قال: "من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبًا. فالحكومة تحكم بالأحكام العرفية، وقد فشلت في تنفيذ سياساتها الرئيسية، ويُقال إنها تعاني من فساد شديد، وتفتقر إلى الدعم الشعبي. تشير هذه الظروف إلى احتمال حدوث تغيير سياسي".في وقت سابق من شهر مارس، أفادت وسائل الإعلام أن كبار حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع معارضين محتملين لفلاديمير زيلينسكي لتقييم مدى قدرة أوكرانيا على إجراء انتخابات رئاسية سريعة.في فبراير، انتقد ترامب زيلينسكي لعدم رغبته في إجراء انتخابات، ووصفه بـ"الديكتاتور"، وأشار أيضًا إلى أن الزعيم الأوكراني يريد الحفاظ على "سلسلة الرتب والرواتب" في خضم الصراع الطاحن مع روسيا. وقال ترامب أيضًا إن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار "للدخول في حرب لا يمكن كسبها".انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو 2024. وأُلغيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
https://sarabic.ae/20250323/خبير-سياسي-أوكرانيا-ليست-الطرف-الأهم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وواشنطن-1098871972.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا

01:00 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 01:33 GMT 24.03.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
حصري
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المرجح استبدال حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبًا نظرًا لضعف دعمها الشعبي وفسادها.
نيويورك – سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن رأيه في مستقبل زيلينسكي، قال: "من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبًا. فالحكومة تحكم بالأحكام العرفية، وقد فشلت في تنفيذ سياساتها الرئيسية، ويُقال إنها تعاني من فساد شديد، وتفتقر إلى الدعم الشعبي. تشير هذه الظروف إلى احتمال حدوث تغيير سياسي".
وأشار الأستاذ إلى أن وجهة نظره "معارضة بشدة لعمليات تغيير النظام". وأن مبدأ الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية يجب أن يسود.
في وقت سابق من شهر مارس، أفادت وسائل الإعلام أن كبار حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع معارضين محتملين لفلاديمير زيلينسكي لتقييم مدى قدرة أوكرانيا على إجراء انتخابات رئاسية سريعة.
علم روسيا وأمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
خبير سياسي: أوكرانيا ليست الطرف الأهم في المفاوضات بين روسيا وواشنطن
أمس, 11:25 GMT
في فبراير، انتقد ترامب زيلينسكي لعدم رغبته في إجراء انتخابات، ووصفه بـ"الديكتاتور"، وأشار أيضًا إلى أن الزعيم الأوكراني يريد الحفاظ على "سلسلة الرتب والرواتب" في خضم الصراع الطاحن مع روسيا. وقال ترامب أيضًا إن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار "للدخول في حرب لا يمكن كسبها".
انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو 2024. وأُلغيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала