https://sarabic.ae/20250324/خبير-من-المرجح-أن-تفقد-حكومة-زيلينسكي-السلطة-قريبا-1098890757.html
خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا
خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المرجح استبدال حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T01:00+0000
2025-03-24T01:00+0000
2025-03-24T01:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg
نيويورك – سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن رأيه في مستقبل زيلينسكي، قال: "من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبًا. فالحكومة تحكم بالأحكام العرفية، وقد فشلت في تنفيذ سياساتها الرئيسية، ويُقال إنها تعاني من فساد شديد، وتفتقر إلى الدعم الشعبي. تشير هذه الظروف إلى احتمال حدوث تغيير سياسي".في وقت سابق من شهر مارس، أفادت وسائل الإعلام أن كبار حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع معارضين محتملين لفلاديمير زيلينسكي لتقييم مدى قدرة أوكرانيا على إجراء انتخابات رئاسية سريعة.في فبراير، انتقد ترامب زيلينسكي لعدم رغبته في إجراء انتخابات، ووصفه بـ"الديكتاتور"، وأشار أيضًا إلى أن الزعيم الأوكراني يريد الحفاظ على "سلسلة الرتب والرواتب" في خضم الصراع الطاحن مع روسيا. وقال ترامب أيضًا إن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار "للدخول في حرب لا يمكن كسبها".انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو 2024. وأُلغيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
https://sarabic.ae/20250323/خبير-سياسي-أوكرانيا-ليست-الطرف-الأهم-في-المفاوضات-بين-روسيا-وواشنطن-1098871972.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_322:0:2898:1932_1920x0_80_0_0_48aac22fd24100822f7e1ec4834761f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير: من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبا
01:00 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 01:33 GMT 24.03.2025)
حصري
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المرجح استبدال حكومة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قريبًا نظرًا لضعف دعمها الشعبي وفسادها.
نيويورك – سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن رأيه في مستقبل زيلينسكي، قال: "من المرجح أن تفقد حكومة زيلينسكي السلطة قريبًا. فالحكومة تحكم بالأحكام العرفية، وقد فشلت في تنفيذ سياساتها الرئيسية، ويُقال إنها تعاني من فساد شديد
، وتفتقر إلى الدعم الشعبي. تشير هذه الظروف إلى احتمال حدوث تغيير سياسي".
وأشار الأستاذ إلى أن وجهة نظره "معارضة بشدة لعمليات تغيير النظام". وأن مبدأ الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية يجب أن يسود.
في وقت سابق من شهر مارس، أفادت وسائل الإعلام أن كبار حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع معارضين محتملين لفلاديمير زيلينسكي لتقييم مدى قدرة أوكرانيا على إجراء انتخابات رئاسية سريعة.
في فبراير، انتقد ترامب زيلينسكي لعدم رغبته في إجراء انتخابات، ووصفه بـ"الديكتاتور"، وأشار أيضًا إلى أن الزعيم الأوكراني يريد الحفاظ على "سلسلة الرتب والرواتب" في خضم الصراع الطاحن مع روسيا. وقال ترامب أيضًا إن زيلينسكي أقنع الولايات المتحدة بإنفاق 350 مليار دولار "للدخول في حرب لا يمكن كسبها".
انتهت ولاية زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو 2024. وأُلغيت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.